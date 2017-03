Dit is de nieuwe Audi RS5

Niet dat het lang duurde, maar zo voelde het wel!

De gewone A5 (en varianten) en de S5 kenden we al. Toch smachtten de fans van Das Boksbeugel naar de RS5 en eindelijk is het ding dan daar. Uit de nieuwe 2.9 TFSI zescilinder worden 450 pk’s en 600 Nm’s getrokken, quattro is uiteraard standaard om al die power te kunnen beteugelen. Meest in het oog springend is de honingraat-grille die we natuurlijk ook kennen van de R8. De wielkasten werden 15 mm uitgeklopt om meer ruimte te bieden aan 19 of 20 inch velgen.

Zoals gezegd levert de motor een hoop vermogen en koppel. Daarmee is een standaardsprint mogelijk in 3,9 tellen bij een topsnelheid van 280 km/u. Om zo hard te kunnen rijden moet je wel effe het optionele dynamic-pakketje aanvinken, anders is de koek bij 250 km/u op. De turbo’s van de 2.9 zitten trouwens tussen de cilinderbanken, we schreven eerder al eens over dergelijke Hot V-motoren. Verder is het verbruik vastgesteld op 8,7 l/100km (haha) bij een uitstoot van 197 gram CO2/km.

Schakelen gebeurt middels een 8-traps tiptronic en de power wordt permanent in de verhouding 40:60 tussen voor- en achteras verdeeld. Verder benadrukt Audi dat de wielgeometrie stevig onder handen is genomen voor meer rijplezier en wendbaarheid. De optielijst biedt bovendien de keuze uit systemen als Dynamic Ride Control, keramische remmen en een stuurinrichting volgens RS-recept.

Prijzen en dergelijke worden ongetwijfeld snel bekendgemaakt.