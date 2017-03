De Audi RS6+ van ABT heeft 705 pk

Genoeg om je Akita Inu de stuipen op het lijf te jagen.

Gisteren schotelden we je nog de TT RS-R van ABT voor. Deze opper-TT wordt in een beperkte oplage van 50 stuks gebouwd. Vandaag knalt ABT er nog een ronkend persberichtje uit, dit maal over hun versie van de Audi RS6 Performance. Nog niet zo lang geleden ging @casperh een blokje om met die auto (rijtest). In zijn rapportage zei hij niks over te weinig power, wat ook een beetje gek zou zijn daar de auto beschikt over 605 pk. ABT vindt dat echter nog lang niet genoeg en pompt de RS6 Performance verder op tot 705 pk en 880 Nm.

ABT geeft de auto zelf de zeer gründliche naam RS6+ mee. Van buiten herken je de auto aan een carbon fiber lip aan de voorbumper, carbon spiegelkappen, carbon skirts, een carbon spoiler op de achterklep en carbon eindstukken voor de uitlaten. Tevens beschikt de RS6+ over dezelfde stijl wielen als de TT RS-R, maar dan nog twee duim groter wat het totaal brengt op 22″.

Aan de binnenkant is er ook bij de RS6+ de nodige aandacht besteed aan de juiste hoeveelheid badges. Sowieso wordt er een RS6+ baaadge op de grond geprojecteerd als je de deur open doet, maar daarnaast zitten er ook vaste RS6+ op vloermatten en in de kofferruimte. Zoals de geinponums van ABT zelf zeggen heeft de auto dus voldoende pluspunten, opdat je niet vergeet dat je in iets speciaals rondrijdt. De tuner claimt overigens dat de RS6+ ook verkrijgbaar is met ‘carbon fiber seat panels’. Dat lijkt ons niet heel comfortabel, maar dat zal wel een Duits dingetje zijn.

Loop je warm voor deze auto dan moet je snel zijn: net als in geval van de TT RS-R worden er maar 50 (officiële) stuks van gemaakt. De ABT RS6+ is later deze maand te bewonderen in Genève.