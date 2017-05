De auto waarmee BMW Le Mans gaat aanvallen in 2018

Zojuist ging de 24 uur van de Nürburgring van start. In het veld vind je verschillende Bimmers. Op Le Mans zoek je die tevergeefs, maar daar komt volgend jaar verandering in.

BMW won de 24 uur van Le Mans in 1999 met de V12 LMR, tegen harde competitie van de fabrieksteams van Toyota, Mercedes, Audi en Nissan. Ze hadden op dat moment al besloten een einde te breien aan het project, omdat de Beiers in 2000 terug zouden keren in de F1 met het team van Williams.

In de jaren die volgden, staken er regelmatig geruchten de kop op dat BMW een terugkeer overwoog in de Franse klassiekers. Tot een nieuwe inzet in de LMP-klasse kwam het echter nooit. Wel deed BMW enkele keren mee in het GT-klassement, bijvoorbeeld met de E92 M3 Art Car.

De afgelopen jaren waren echter wederom BMW-loos in de Franse race. Dit jaar komt daar al min of meer verandering in doordat BMW in navolging van Audi de nieuwe Safety Cars gaat leveren voor de race. Op de officiële startlijst ontbreken echter nog altijd auto’s met BMW-baaadge.

Desalniettemin zijn de Safety Cars een voorbode van de dingen die komen gaan, want volgend jaar komt BMW aan de start in de de GT-klasse met deze blepper. Het is, zoals je wellicht al opgemerkt had, de M-variant van de nieuwe 8-serie in racetrim. De auto wordt parallel ontwikkeld met de nieuwe 8-serie en de M8.

Het is de bedoeling dat de nieuwe M8 GTE al snel het circuit opzoekt. Nog in de eerste helft van dit jaar zal de auto getest gaan worden op het circuit en het officiële debuut moet volgen in de 24 uur van Daytona in januari 2018.