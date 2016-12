De Autojunk-statistieken van 2016!

Wie uploadde er de meeste foto's, wie kreeg er de meeste views, gaf de meeste reacties en welke tags kwamen het afgelopen jaar het meest voorbij? Je leest het na de breek.

Ook het afgelopen jaar is er weer een enorme hoeveelheid beeldmateriaal op autojunk gezet om ons aan te vergapen, verbazen en soms verwonderen. Mede dankzij jullie blijft Autojunk daarmee een belangrijke pilaar onder het autoblog-emporium.

Traditiegetrouw prijkt bovenaan dit topic een plaatje van de meest bekeken spot van het jaar. Deze keer gaat de in dit geval ietwat twijfelachtige eer naar een gestolen en compleet gestripte BMW X5. Het dievengilde pakte de Beierse SUV een paar essentiële onderdelen af, maar bezorgde de hybride in ruil daarvoor wel ruim 30.000 views.

De meest bekeken video van het jaar gaat, hoe kan het ook anders, over Max Verstappen. Jullie kunnen simpelweg niet genoeg krijgen van de Nederlandse raceheld en bekeken massaal hoe Max de uiteindelijke wereldkampioen Nico Rosberg in de lure legde in Canada. Tot op heden staat de teller voor die video op ruim 50.000 views.

Ten opzichte van vorig jaar lijkt er niet heel veel te zijn veranderd in de verschillende statistieken. Desalniettemin moeten we even stilstaan bij de mijlpaal die @kuifje bereikt heeft. Hij is de eerste gebruiker geworden buiten de redactieleden die in totaal méér dan een miljoen views in een jaar scoorde, waarvoor hulde!

Hoogste nieuwe binnenkomer is @pinut187, die ons regelmatig verblijdt met spots uit het Verre Oosten. Check of je je naam ergens terugvindt in alle stats hieronder.

Top 10 – gebruikers met de meeste uploads in 2016

@kuifje 1103 uploads, 1.009.309 views

@randomuser 920 uploads, 379.954 views

@thomcarspotter 887 uploads, 965.254 views

@spotcrewda 638 uploads, 554.396 views

@pinut187 567 uploads, 519.868 views

@toyotafortuner 524 uploads, 303.646 views

@spotter474 418 uploads, 267.573 views

@elias 358 uploads, 242.442 views

@nathan_verhoeven 340 uploads, 241.794 views

@mcstradale8 277 uploads, 115.452 views

@supercarsfromeu 253 uploads, 66.041 views

Top 5 redactie

@autoblogger 452 uploads, 1.623.646 views

@jaapiyo 277 uploads, 959.782 views

@rubenpriest 228 uploads, 973.316 views

@robbert01 184 uploads, 1.386.718 views

@dizono 163 uploads, 955.853 views

Top 10 – uploaders die de meeste views kregen in 2016

@basfransencarphotography 158 uploads, 347.374 views

@carsofnl 177 uploads, 315.374 views

@dutchstylez 221 uploads, 312.129 views

Top 10 – gebruikers met de meeste reacties in 2016

@flik2punt0 4.631

@pinut187 3.916

@dutchcorvette 2.640

@thomcarspotter 2.350

@toyotafortuner 2.020

@murica 1.465

@kuifje 1.430

@scottishcarspotter2000 1.318

@Alfarobert 1.140

@ghost 1.128

Top 15 – meest gebruikte tags in 2016

appspot 9.503

zwart 4.594

grijs 3.998

wit 3.100

coupe 3.033

rood 2.742

blauw 2.645

porsche 2.633

mercedes 2.623

bmw 2.544

cabrio 2.356

youtubevideo 2.293

klassiekers 2.216

combo 2.131

ferrari 1.991