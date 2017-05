De Autoriteit Consument en Markt haat gratis Max op TV

Verbieden die hap!

Johan Keetelaar, directeur Telecom bij de ACM, zou graag zien dat Ziggo verboden wordt om gratis Max op TV aan te bieden als lokkertje voor abonnees. Hij zegt dit vandaag in een interview met het AD. De context van deze uitspraak is dat kabelaars KPN aan de ene kant en Ziggo/Vodafone aan de andere kant wat Keetelaar betreft een duopolie dreigen te krijgen op de telecom-markt.

Een van de manieren waarop deze twee partijen klanten aan zich proberen te binden is door korting te bieden aan klanten die zowel hun internetaansluiting, TV-abonnement, vaste telefoonaansluiting én mobiele telefoon-abo afsluiten bij één van de twee partijen. Zo wordt het voor andere aanbieders die actief zijn op slecht één of enkele van deze markten moeilijker een voet tussen de deur te krijgen.

Keetelaar vindt dat leuke extra’s die KPN en Ziggo/Vodafone aan hun klanten aanbieden een rol spelen in deze praktijk. Door de F1 of bepaalde series en voetbalwedstrijden exclusief te houden, worden de keuzemogelijkheden van fans van deze uitzendingen ‘beperkt’. Keetelaars wil die praktijk verbieden.

“Als Ziggo klanten gratis Max Verstappen en Formule 1 biedt, of een filmkanaal dan wil ik daar misschien wel tegen optreden. Ik vind dat dat geen taboe mag zijn. Het is goed dat partijen innovatief zijn. Het wordt anders als klanten mede daardoor nauwelijks nog overstappen of te veel betalen. Een eenvoudiger standaardpakket met toevoegingen naar keuze geniet mijn voorkeur, naast aparte pakketten voor voetbal en Formule 1.”