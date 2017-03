De Bentley Mulsanne Hallmark is een rijdend juweel

De Britse autofabrikant komt met een exclusieve serie voor de Mulsanne. Alles draait hier om blingbling.

De Mulsanne (rijtest) is het vlaggenschip van Bentley en daarom komen ze met iets speciaals voor de gigant. Met de Hallmark Series by Mulliner introduceert het merk een limited edition serie Mulsannes voor klanten die nét even een stapje verder willen gaan op het gebied van luxe.

Zowel de reguliere Mulsanne, als de Mulsanne EWB en Mulsanne Speed kunnen tijdelijk worden uitgevoerd als Hallmark Series. Klanten kunnen kiezen voor zilveren- of gouden details op hun luxe limo. Onder andere de Flying B is van goud of zilver, net als enkele details in het interieur. De overdaad aan luxe wordt aangeduid met Mulliner-embleempjes zodat men weet dat ze zich in een bespoke Bentley begeven.

Bentley hanteert een op=op strategie. Slechts 50 van deze Mulliners zullen worden gebouwd. De Hallmark Series debuteert op de autoshow van Genève. Naast deze goud of zilveren Mulsanne neemt Bentley ook de eerder deze week geïntroduceerde Bentayga Mulliner en de Continental Supersports mee.