De bizarre autocollectie van een Instagrammer

Zijn naam is Greg en aan auto's geen gebrek.

Die rijm is wel heel slecht, maar goed. Gregb.23, zoals de beste man op social media heet, is een bekende onder het Insta-volk. De ondernemer is een autoliefhebber met een goed gevulde bankrekening en beschikt over een hele vette autocollectie. Daarnaast is Greg een beste vent, want hij deelt zijn pracht niet alleen op Instagram, maar ook met zijn vrinden. Diverse YouTubers hebben in samenwerking met de autoverzamelaar toffe video’s gemaakt. Greg komt zelf niet graag in beeld, maar laat vooral zijn auto’s het woord doen. Een verademing anno 2017, met al die irritante vloggers.

Over zijn huidige collectie bestaat wat onduidelijkheid. Greg maakt namelijk niet bekend op zijn pagina of hij een auto in de tussentijd heeft verkocht of niet. Op moment van schrijven is enkel vast te stellen dat zijn garage bestaat uit onder andere een Ferrari GTC4Lusso, LaFerrari, Enzo, F12berlinetta, F40, F50, 288 GTO, Maserati MC12, Merc-AMG G63 6×6, Pagani Zonda S Roadster, Zonda R, Zonda Nero, Alfa 8C Spider, McLaren F1 LM, en sinds kort een Pagani Huayra BC. Zeggen dat Greg er warmpjes bij zit is een understatement. Ook is hij lid van Ferrari’s Corse Clienti-programma. Rondjes over het circuit scheuren doet hij in een groene 599XXEvo.

De ondernemer heeft optrekjes in Zwitserland, de VS, Japan, en Italiƫ. Oh en een helikopter natuurlijk. Al dat speelgoed zorgt voor leuke plaatjes die Greg deelt op zijn Instagram-pagina. Oh, en we gokken dat groen zijn favoriete kleur is. Een greep uit dik 500 posts check je hieronder. Ik kwijl nog even verder..