De BMW 530e is de moderne Trabi met Volkswagen-blok

Doorgaans is het geen goed teken als de spelregels tijdens het spel veranderen. Soms gebeurt dit echter toch en dan vallen er slachtoffers. Dit is het tragische verhaal van twee van hen.

Slachtoffer 1: De Trabant met een motor van Volkswagen

We schrijven 9 november 1989. Het politieke landschap ondergaat een schok van epische proporties. Na jaren van onderdrukking door het rode gevaar bevrijden de Oost-Duitsers zich van ‘Mother Russia’ en treden toe tot het vrije Westen. Niet langer dwingt de terreur van de Stasi en Volkspolizei de Volkssolidarität af. Met hun Trabi’s van VEB Sachsenring scheuren de Ossie’s de grens over, een fenomeen dat zelfs wordt omschreven met de term ‘Trabi Trail’. Eenmaal in het beloofde land aangekomen stuiten zij op moderne heerlijkheden zoals de Golf II en de Mercedes W126. Er is geen weg terug. Datgene wat je gezien hebt, kan je niet meer wissen van je harde schijf.

Toch proberen ze het nog wel bij VEB Sachsenring. Zo’n trots product schuif je immers niet zomaar aan de kant. Tot 1991 bouwen ze Trabantjes in Zwickau met een 1.1 liter grote motor van de Volkswagen Polo onder de kap. Een heus viertakt-torretje, in plaats van de tweetakt koffiemolen die alle commie-staten in de loop der jaren pikzwart had gemaakt. Techneuten wilden wel een viertakt-motor ontwikkelen, maar dit moest goedgekeurd worden door de hoogste politieke bonzen. Die zagen daar echter geen heil in. Helaas bleek al snel dat nu niemand meer te wachten zat op het oude symbool van het gehate regime, ook niet met een moderne motor. En dat terwijl mensen voor de val van de muur doorgaans juist ontzettend lang moesten wachten op hun vierwieler.



Slachtoffer 2: De BMW 530e

We schrijven 1 januari 2017. Opnieuw schudt een politieke wending van gigantisch formaat Europa wakker. De Nederlandse bijtellingsregels veranderen. Na jarenlang linkerbaan kleven in dikke bakken als de Volvo XC90 T8 en de Mercedes E-klasse hybrid op kosten van Jeroen Dijsselbloem, is het over met de pret voor leaserijders. De gedeeltelijke vrijstelling van de torenhoge belasting op auto’s vervalt vanaf dit moment voor dikbolides. Alleen rasechte EV’s krijgen nog een beetje voordeel van de staat.

Op het moment dat collega @mauritsH een artikel schrijft over de bijtellingsregels voor 2017, probeert half Nederland zijn leasecontract open te breken om nog een jaar extra door te kunnen kachelen met de huidige auto. Normaal gesproken spring je natuurlijk op de mogelijkheid om voor nieuw staal te gaan, maar zoveel auto rijden als nu voor zo weinig geld, dat is simpelweg niet meer mogelijk in de nabije toekomst.

Droeve tranen weenden wij dan ook, toen het persbericht voor de BMW 530e onlangs in onze brievenbus plofte. Zo jong, zoveel kwaliteiten en nu al gedoemd om hetzelfde lot tegemoet te gaan als de Trabi met Volkswagen motor. Het opgegeven verbruik is 1,9 liter per 100 kilometer en op de koffer prijkt een historisch verantwoorde ‘530e’ badge. Maar ja, het is geen EV, dus je betaalt gewoon 22% bijtelling. En dus wil je ‘m niet. De gewone 530i beschikt immers over een krachtigere benzinemotor zonder al dat zware elektrogedoe en gaat maximaal 250 kilometer per uur op de Autobahn, in plaats van slechts 235 kilometer per uur.

Oké, mits de voorlopige opgave van 44 gram CO2-uitstoot per kilometer gehaald wordt, komt de 530e wellicht nog in aanmerking voor een MRB-halftarief. Maar dat is dan ook alles. Wij durven ‘m dus wel aan: deze 530e gaan we niet of nauwelijks terugzien op ’s heeren wegen. En zo maken poltieke spelletjes wéér een slachtoffer. Het zal vast niet de laatste keer zijn.