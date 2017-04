De BMW i8 is de nieuwe Bugatti Veyron

Mocht je de afgelopen jaren geen oog gehad hebben voor de gebeurtenissen om je heen: 40 is het nieuwe 30, oranje het nieuwe zwart en de BMW i8 de nieuwe Veyron.

Zo, nu ben je weer helemaal bijgepraat. Zonder gekheid, het aanzien van de Bugatti Veyron was gedurende de levensloop van het model onderhevig aan flinke verandering. Bij de lancering van het geesteskind van Ferdinand Piech was het nog een indrukwekkende, alles en iedereen verslaande hypercar. Maar toen de verkopen opdroogden, verwerd de Veyron tot een slechte grap op iedere VAG-stand van de betere autoshow.

Keer op keer kwam Bugatti weer op de proppen met een nieuwe special edition, die om een of andere reden meestal vernoemd was naar een bepaalde kleur bloed. Inmiddels hebben ze het slimmer aangepakt bij de edele Franse tak van VAG. De nieuwste speciale Veyron’s hebben ze gewoon een hele andere naam gegeven. En met succes, want de Chiron’s zijn niet aan te slepen…voorlopig tenminste.

Enfin, de ietwat treurige nalatenschap van de Veyron is er natuurlijk níet een die je graag wil overnemen. Maar toch doet BMW met de i8 een serieuze gooi naar de titel ‘de nieuwe Veyron’. In de tijdspanne 2016-2017 zijn de mannen uit Beieren met kekke kleurtjes en niet minder dan zés speciale edities van de BMW i8 op de proppen gekomen, te weten:

De BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition

De BMW i8 Garage Italia CrossFade Edition

De BMW i8 Protonic Dark Silver Edition

De BMW i8 Futurism Edition

De BMW i8 Protonic Red Edition

De BMW i8 Memphis Design

Hoewel de i8 en de Veyron totaal verschillende auto’s zijn die opereren in totaal verschillende prijsklassen, zijn er meer paralellen te trekken tussen de i8 en de Veyron. Ook de i8 genoot bij diens introductie de nodige buzz. Sterker nog, ver voor de marktintroductie van de sportieve Bimmer, speelde de auto al een hoofdrol in Mission Impossible: Spook Protocol. BMW legde daar natuurlijk gewoon harde Ekkermannen voor neer, maar de i8 sloeg zeker geen modderfiguur in de high-tech wereld van de internationale spionage.

Gevoelsmatig zakte de aandacht voor de i8 echter al vrij snel weg. Ja het interieur is mooi en het exterieur best bijzonder. De auto biedt echter niet het scherpe stuurplezier waar je op hoopt bij een BMW (rijtest) en die driepitter daar wordt het gemiddelde benzinehoofd ook niet warm van. Vergelijkingen met de inmiddels legendarische M1 of met het huidige sportieve aanbod van concurrenten Audi en Mercedes gaan dan ook mank.

Om de auto toch maar onder de aandacht te blijven brengen, voelt BMW zich dus genoodzaakt om de route van de speciaaltjes te bewandelen. Net als bij de Veyron komt er van de i8 jaren na dato ook nog een open variant en wordt er gesproken over een supersnelle versie met een vierpitter onder de kap. Of die auto’s de i8 weer echt populair kunnen maken valt te betwijfelen. Lichtpuntje: misschien wel juist door het relatieve gebrek aan liefde voor deze auto’s heb je kans dat ze over een jaar of dertig uitgroeien tot zeer geliefde klassiekers.