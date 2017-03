De Brabus C 650 Cabrio is een regelrechte mindfuck

Voor dit model heb je een dubbele espresso nodig.

Niet alleen om scherp te blijven met al dat vermogen, maar ook om de verschillen te zien met de onlangs aangekondigde Brabus 850. Deze 650 is namelijk op basis van de C-klasse cabrio, terwijl de 850 op de S-klasse cabrio is gebaseerd. Presenteer de auto’s in dezelfde kleurensamenstelling en de verwarring is compleet. Straks is Genève, wanneer beide auto’s zij aan zij zullen staan, zijn de verschillen pas echt goed te zien.

Brabus pakte de C63 S Cabrio als basis en gaf de AMG een enorme schop onder de hol. Het vermogen van de twin-turbo achtcilinder werd naar 650 pk gebracht, met een koppel van 820 Nm. De vierzitscabrio sprint in 3,7 tellen naar de 100 met een respectabele topsnelheid van 320 km/u. Aanzien heb je zeker dankzij een carbonfiber bodykit met 20-inch wielen.

Is het niet het opvallende uiterlijk, dan is het wel de soundtrack van de 4.0 V8 in combinatie met de het Brabus-uitlaatsysteem. Door middel van knopjes in de cockpit kan worden gekozen voor een “Coming Home”-stand (I kid you not) of een hallo-hier-ben-ik modus waarbij de kleppen in de uitlaat opengaan.

De performance upgrade gaat gepaard met drie jaar garantie (100.000 km) bij Brabus. De cabrio debuteert in Genève. Ter vergelijking: De C 650 en de S 850 onder elkaar: