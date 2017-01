De Brabus Green Hell verbruikt minder dan jouw auto

Kom maar door met die comments over verbruikscijfers!

De cowboys uit Bottrop slingerden vandaag enkele plaatjes online van hun 650 “Green Hell”, die is gebaseerd op de Mercedes-AMG C63s. Green Hell verwijst uiteraard naar de legendarische Nürburgring, maar wellicht is het ook een knipoog naar het milieu. Het enige dat Brabus in de omschrijving bij de foto’s zette was namelijk het verbruik en dat is voor buitenwegen vastgesteld op 6,9 l/100 km. Hahaha.

Goed, die onzin hebben we gehad, door naar cijfers die wél tot de verbeelding spreken! De 650 heeft inderdaad de beschikking over 650 pk’s bij een koppel van 820 Nm. Het Groene Beest gaat ermee van 0-100 km/u in 3,8 tellen en bij 320 km/u houdt het feest op.

Het niet eens zo opzichtige aeropakketje werd vervaardigd uit carbon en 20 inch Monoblock-velgen met straffe bandjes zorgen voor de plakfactor. Dempers van Bilstein tillen de rijeigenschappen naar een hoger niveau en de zwarte strepen maken dat we ‘m toch liever laten staan.