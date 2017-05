De dikste Ferrari 488 die je vandaag gaat zien

Ziet er goed uit!

Toch even een kort applaus voor Misha Designs. Meestal komt de tuner met creaties op de proppen waar je nu niet echt heel vrolijk van wordt. Dat het ook anders kan bewijzen ze door met een bodykit voor de Ferrari 488 te komen.

Breder, bruter en agressiever zonder dat het direct over de top is. De flinke bilpartij roept zelfs associaties met de 430 Scuderia op. De supercar staat op 20-inch jetsers en de kleur die je ziet luistert naar de naam Satin Supercandy Silver.

Een dikke frontsplitter in combinatie met een nieuwe motorkap oogt racy en sluit goed aan. Uiteindelijk valt er over smaak niet te twisten, dus wellicht is het een hondslelijk hok in jouw ogen.

De hete 488 is alvast een voorproefje op wat komen gaat. Ferrari werkt zelf aan een Scuderia/GTO/Speciale-variant van de reguliere 488 en dit model zal vast en zeker de nodige cosmetische wijzigingen gaan krijgen.