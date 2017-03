De dikste S4 die geen Audi was

Kijk: zo kan het ook.

Het is de trend van de dag: downsizing. Dit is niet een nieuw programma van Johnny de Mol, maar de laatste stuiptrekken van autofabrikanten om de verbandingsmotor nog toe te kunnen passen. Uiteraard om maar te kunnen voldoen aan de blijvend strenger wordende regels. En dat niet alleen eigenlijk, maar ook de prestatiedrift van quattro GmbH (eh, Audi Sport), BMW Motorsport GmbH en Aufrecht, Melcher uit Grossapach. Na het nieuwe millennium begon er een gigantische competitie wie van de Duitse Drie de grootste Hanswurst had. Elke vorm van logica werd overboord gegooid en overal ging een V8 in. In een middenklasser. Het resultaat moge duidelijk zijn, de Audi RS4 (B7), BMW M3 (E90/92/93) en Mercedes-Benz C63 AMG (W/S/C204) zijn de ultieme dinosauriërs uit het Krijt tijdperk: gigantisch overbodig en tot grootse dingen in staat, maar ook absoluut niet passend in een veranderende omgeving.

Na de financiële crises van de afgelopen jaren en aanhoudende eco-lobby zijn De Trotse Duitsers ook gaan denken. Uiteraard was de tuning-industrie er eerder bij. Zo was er een bedrijf in Kempten die hier al jaren geleden mee begon. Kleine flashback naar 1998: Audi lanceert de S4. Een soort M3 tegenhanger, maar dan met flink wat minder vermogen en flink meer koppel: 265 pk en 400 Nm. Dankzij gunstige bakverhoudingen en permanente vierwielaandrijving ongeveer net zo snel als de M3 (E36). In 2000 toont Audi de overtreffende trap met de RS4 (B5). Dankzij nieuwe aankoop Cosworth (ontwikkelde een nieuwe kop) stampte deze er 380 pk uit. Nu was het geen M3 concurrent meer, maar meer voor een snelle Porsche 911.

Enfin, de prestigedrift van Audi begon al in 2003, toen de S4 werd opgevolgd door een nieuwe S4 (B6), uitgevoerd met een 4.2 liter grote V8. Deze had misschien wel het meest genante vermogen aller tijden: 344 pk. Dat was precies 1 meer dan de 343 van de Europese E46 M3 (de US versies hadden 333pk). De 4.2 van Audi was een oude bekende en was in allerlei gradaties te verkrijgen in de A6 en A8, met vermogens tussen de 300 en 360pk.

Dat vonden ze bij ABT Sportsline kennelijk ook. In tegenstelling tot tegenwoordig was ABT destijds best een smaakvolle tuner. Nu kun je daar ook zeker het kopend publiek voor verantwoordelijk stellen, maar feit blijft dat tussen 2000-2010 ABT best aardige creaties had. Dus een decent dikke Audi iets dikker maken was voor hen wel weggelegd. Maar ABT maakte zich een beetje zorgen over de V8, niet zozeer om er meer vermogen uit te halen, want met de AS8 4.2 Kompressor hadden ze al een 450pk sterke versie daarvan, maar meer met het gewicht. De V8 was best zwaar, behoorlijk groot en lag voor de vooras. Dat is dus een recept voor die andere typische Audi kwaliteit: terminaal onderstuur.

Dus ABT besloot om de V8 er in zijn totaal uit te halen en de motor van de RS4 er voor in de plaats te lepelen. Daarbij werd het blok in plaats van vóór de vooras, zoveel mogelijk naar de vooras gelegd. Verder werd het onderstel flink aangepast, evenals de remmen. Eigenlijk werd elk product dat ABT kon leveren vervangen. De motor zelf werd onder handen genomen, maar dat kun je heel erg licht nemen: het blok uit de RS4 was van zichzelf veel sterker dan op papier was vermeld. Dus meer dan een ECU optmalisatie zal het niet geweest zijn. Het vermogen werd vastgesteld op 400 pk en het vermogen op 500 Nm, exact hetzelfde als een BMW M5 (E39), alleen dan veel eerder beschikbaar. Ook leuk: mede dankzij de nieuwe motor moest de auto opnieuw gekeurd worden, waardoor er ABT AS400 op je kentekenbewijs stond.

Uiterlijke kenmerken waren de 19″ velgen (naar keuze in grijs of zilver), ABT bodykit en vier uitlaten. Eigenlijk allemaal nog best netjes. Het is dat de demo-AS400 rood was (vindt @autoblogger mooi) en de latere versie geel (vindt @Wouter mooi), maar als je koos voor een donkerblauwe kon je behoorlijk anoniem over de Autobahn rijden. En dat kon ie: vanuit stilstand naar de 100 duurde slechts 4,7 seconden en als je ruimte genoeg had kon je de 290 aantikken. En dat was wel een dingetje: de nieuwe snelheidsmeter liep namelijk tot 320 km/h, toch een beetje optmimistisch. Gelukkig was de 2.7 zeer gevoelig voor tuning, waardoor je kon kiezen voor het AS400 Performance Pack. Dan steeg het vermogen naar 450pk en het koppel naar 550 Nm Dat waren bijna de waardes van de RS6, een auto met al bizar veel vermogen voor zijn tijd. Daarmee moest de 300 km/u wel te halen zijn.

Het is wel een zeldzame auto, want er zijn er slechts 25 van gebouwd en bijna allemaal hebben ze vroeger of later het Performance Pakket ontvangen. Dat is op zich ook logisch, want de kosten van die 50 paarden vielen redelijk mee als je kijkt naar wat ie kostte: bijna 95.000 Deutschmark. Dat was ook toen een hele hoop geld, want een S4 kostte in Nederland inclusief BPM 75.000 euro. Het was vooral een showcase om te laten zien waar ABT toe in staat was. De AS400 werd opgevolgd door de AS4-R, op basis van de B7 versie van de S4. Deze was met 480 pk aanzienlijk sneller, maar was aanzienlijk minder fraai aangekleed. Sindsdien is ABT Sportsline eh, expressiever geworden qua styling. Het kopende publiek heeft nu eenmaal altijd gelijk. Maar als ze willen kunnen ze het als geen ander: Decent Dik. Heerlijk.