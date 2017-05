De dodelijkste auto’s op de weg [nieuwe editie]

Auto's worden steeds veiliger en veiliger, maar door welke auto heb je een grote kans dat je een ritje niet meer na kunt vertellen?

Er komt steeds meer verkeer op de weg en dit zorgt uiteraard ook voor meer ongelukken. Het Amerikaanse ‘Insurance Institute for Highway Safety’ deed onderzoek naar dodelijke ongelukken die plaatsvonden van 2012 tot 2015. Eerder deden ze hier ook onderzoek naar en het verschil zit hem opnieuw in wat voor soort auto je rijdt. In een SUV ben je relatief gezien het veiligst. In deze categorie kwamen per 1 miljoen geregistreerde voertuigen 6 mensen om het leven.

Niet geheel onverwacht kwam uit het onderzoek naar voren dat hoe kleiner je auto is, hoe groter de kans is dat je een ongeluk niet overleefd. Toch zijn de verschillen onderling vrij groot. Dit is de top 10 van de meeste dodelijke auto’s:

1. Hyundai Accent – 104 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

2. Kia Rio – 102 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

3. Scion tC – 101 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

4. Chevrolet Spark – 96 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

5. Nissan Versa – 95 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

6. Ford Fiesta – 83 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

7. Kia Soul – 82 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

8. Dodge Challenger – 81 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

9. Nissan Titan Crew Cab – 73 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

10. Nissan Sentra – 72 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen

De twijfelachtige eer gaat naar de Hyundai Accent met 104 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen, gevolgd door de Kia Rio die net iets minder scoorde. Verder komt Nissan ook niet heel goed uit test of Amerikanen hebben het niet zo op Japanse auto’s.

Terwijl de categorie van ‘slechte’ auto’s tussen de 59 en 108 doden per 1 miljoen geregistreerde voertuigen schommelde, waren er ook voertuigen die geen slachtoffers veroorzaakten. Hieronder vielen bijvoorbeeld de Audi Q7, Mazda CX-9 en de Volkswagen Tiguan. Deze vallen dus in de veilige SUV-klasse.

Toch is het onderzoek geen reden om meteen verschillende auto’s helemaal af te zweren. In het onderzoek is namelijk niet gekeken naar ‘wie’ en ‘hoe’ er met de auto werd gereden. Dit zijn vaak ook belangrijke factoren bij een dodelijk ongeluk. Al moet ik wel zeggen dat de Hyundai Accent nou niet bepaald gemaakt is om hard mee te gaan scheuren.