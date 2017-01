De Dodge Challenger SRT Demon is een demoon

Eerst was er de Challenger SRT met 6.1 V8. Toen kwam er de SRT met 6.4 V8. Tenslotte kwam de Hellcat met geblazen 6.2. Een mooi eind van het verhaal zou je zeggen. Maar niks is minder waar.

Als er één auto is waarmee je aan kan komen rijden bij de sportschool is dat wel een BMW 6-serie Gran Coupe Dodge Challenger Hellcat. Dit ruim 700 pk sterke beest is namelijk de enige auto die net zo hard opgepompt als dat jij zelf bent. Doe de kofferklep van een willekeurige Hellcat open en de kans is minimaal 63 procent dat je een aantal dozen Whey Protein aantreft.

Maar net als bij verstokte gymrats, vindt Dodge dat er niet zoiets bestaat als té afgetraind zijn. De Hellcat heeft weliswaar veel power, maar er zit ook nog best veel vet op de botten. Kortom, de spieren zijn lang niet ‘droog’ genoeg. Hoog tijd dus voor een cut-sessie om dat bodyfat-percentage omlaag te jagen.

In een periode van zeven weken gaat Dodge de vorderingen van de Hellcat uit de doeken doen op een speciale teaser-pagina. Aan het einde moet de transformatie zo enorm zijn dat een nieuwe naam op zijn plaats is: de Dodge Demon. Dodge heeft die naam eerder al eens gebruikt, onder andere voor een cutesy concept van een kleine cabrio.

Daar heeft deze demoon echter helemaal niks mee te maken. Dit is simpelweg een nóg extremere variant van de Hellcat, die zo’n 100 kilo lichter moet worden dan diezelfde Hellcat. Naast de gewichtsbesparing krijgt de Demon ook technische aanpassingen aan het onderstel en de remmen. In het interieur komen er waarschijnlijk nieuwe stoelen die wat sportiever zijn dan de comfortabele fauteuils in de Hellcat. Optisch zullen er ongetwijfeld ook de nodige aanpassingen zijn die de buren laten weten dat hun helkater oud nieuws is.

Hieronder check je de voortgangs-video voor deze week. In April is de Demon als het goed is officieel, want dan staat hij op de New York International Auto Show, om de grote appel te demoniseren.