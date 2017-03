De duurste Renault van Marktplaats heeft een 1.6 diesel

Hint: het is geen Renault 5 Turbo.

Zo weinig cc’s dat je bijna geneigd zou zijn de hulp in te roepen van Robert Schumacher. Maar, het is niet zo gek dat de duurste Renault op Marktplaats maar zo’n kleine moteur tot zijn beschikking heeft, want motoren groter dan 1.6-liter zijn dezer dagen interdit in Renault’s personenwagens.

Waar de Fransen vroeger nog wel eens een 3.5-liter groot VQ-blok van Nissan in haar dikste modellen lepelden, hebben ze nu definitief gekozen voor downsizing. Toch moet je maar liefst 62.450 Euro meebrengen voor dit tweedehandsje. Zoals ze in goed Frans zouden zeggen: HOE DAN???

Ten eerste is de term tweedehandsje eigenlijk niet van toepassing op deze blubberdikke Espace. Er staan pas 10 kilometers op de teller. Daar Renault voor zover wij weten nog niet gefuseerd is met Ferrari, hebben we geen goede reden om aan deze kilometerstand te twijfelen. Vooral niet omdat de auto uit 2017 komt. De verkoper heeft het dan ook over een auto die nieuw uit voorraad leverbaar is.

Ten tweede is deze Espace een toonbeeld van Franse luxe. Na jarenlang aangemodderd te hebben met het vorige model (aankoopadvies) dat op de markt was van 2002 tot en met 2014, kwam er eindelijk weer een nieuw model Espace op de markt. Renault wist eigenlijk niet goed wat ze moesten doen met het model dat samen met de Chrysler Voyager aan de wieg stond van het MPV-segment medio jaren ’80. Niemand wilde immers meer echt zo’n ding.

De nieuwste Espace heeft dan ook crossover-achtige trekjes, wat de looks ten goede komt. Vooral in deze kleur die Renault Noir Amethyste noemt is het een markante verschijning. Van binnen heb je echter de ruimte die je gewend bent van de grote Renault. Indien gewenst kan je deze ruimte aankleden met leder in verschillende kleuren die zelfs de grootste chocolade-hater doen verlangen naar een doos bonbons, zoals bij dit exemplaar. Très chic.

Dankzij features als de verwarmde voor- en achterstoelen, verwarmde voorruit en vooral het panoramische dak doet deze Espace een beetje denken aan de Avantime, die in dat opzicht zijn tijd…Nee ik maak ‘m niet. Je kan de dure Fransoos oppikken bij Terwolde in Assen.