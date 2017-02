De eerste Huayra van Japan is bijzonder smeuïg

Misschien een beetje saai, maar dat maakt de Pagani Huayra met z'n wulpse vormen meer dan goed.

Voor wie dacht dat dit model vers uit de Pagani-fabriek is komen rollen hebben we een verrassing, want het gaat om een exemplaar dat reeds in 2012 in elkaar werd geschroefd en het is de zestiende Huayra overall. De eerste eigenaar zette slechts 2.825 kilometers op de teller. Kennelijk valt de alledaagse bruikbaarheid van zo’n Italiaanse hypersporter toch een beetje tegen.

De auto werd in 2012 verkocht door Bingo Sports World, de bekende supercardealer in Japan met een naam die zo vaag is dat ‘ie blijft hangen. Zij kochten de Huayra weer terug van de eigenaar die ‘m in eerste instantie kocht dus je raadt het al: de Pagani staat weer te koop. De prijs wordt alleen op aanvraag vrijgegeven. Het Japans van ondergetekende is wat roestig, dus een telefoontje leverde helaas niet veel meer op dan “moshi moshi” en “sayonara”. Bummer.

Ga echter uit van een miljoen of 2,5 en je zit waarschijnlijk in de goede richting. Verder gaat het om een heuse Tempesta-uitvoering. De aerodynamica is dus verder op punt gezet, evenals het onderstel. De V12 levert nog steeds 730 pk’s op een gewicht van 1.350 kg. Daarmee is een 0-100 km/u sprint mogelijk in 3,2 tellen, de topsnelheid ligt op 370 km/u. Knappe vent die bij dergelijke snelheden z’n broek schoonhoudt, al zouden we het graag eens zelf proberen.