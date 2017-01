De enige Bugatti Chiron die je kan betalen

Kun je toch zeggen dat je een Chiron bezit.

Met een prijskaartje van meer dan twee miljoen euro is de hypercar van Bugatti voor velen van ons onbereikbaar. Je zult dus naar alternatieven op zoek moeten gaan om toch in het bezit te komen van de Chiron. Lego to the rescue.

De blokjesfabrikant komt later dit jaar met de Speed Champions serie. Deze serie bestaat uit een aantal sets. Je hebt een set van de Chiron, de Ford GT en GT40, de Mercedes-AMG GT3, F1 auto’s van Mercedes en Ferrari, en de Ferrari FXX K.

De sets komen tevens met een aantal losse onderdelen. Denk aan velgen, poppetjes, een racevlag en zelfs een andere front voor de GT3. Geïnteresseerden moeten nog wel even geduld hebben. Pas tegen het einde van 2017 komen de Lego Speed Champions sets in de winkel te liggen. (via The Brick Fan)