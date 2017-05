De Formule 1 is leuker zonder Bernie!

Een hoogst subjectief artikel op persoonlijke titel, voel je vrij om het er niet mee eens te zijn.

Zo nu en dan duikt Bernie Ecclestone nog op bij Formule 1-races. Zo schudde de Brit bij de vorige race in Rusland nog de hand van Vladimir Poetin, maar vandaag schitterde BE door afwezigheid bij de Grand Prix van Spanje. Ecclestone trok decennialang aan de commerciële touwtjes in de Formule 1 en daarbij stond vooral z’n eigen portemonnee hoog op het prioriteitenlijstje.

Op zich geen probleem, maar de hoogbejaarde Brit was ietwat conservatief in z’n opvattingen. Internet was voor pubers en de F1 moest vooral een exclusief feestje zijn voor de happy few. Ik mag toch wel stellen dat de filosofie van Ecclestone daar voor een groot deel op neer kwam.

Liberty Media

De nieuwe eigenaar van de commerciële rechten van de Formule 1, Liberty Media, pakt het onder leiding van Chase “El Snorro” Carey gelukkig anders aan. Zo worden er nu op het officiële F1-kanaal op Youtube zeer regelmatig video’s geplaatst, waaronder samenvattingen van de races.

Ook opvallend: partijen die niet de juiste rechten bezitten konden tot voor kort praktisch geen bewegend beeld laten zien, want veel te duur. Nu zien we die beelden wél op andere zenders dan Ziggosport terug! Denk bijvoorbeeld aan Studio Sport, maar ook bij interviews op TV zie je steeds vaker beelden van races terug waar voorheen (om maar wat te noemen) beelden werden gebruikt van Max Verstappen tijdens events op Zandvoort.

Dan: de interactie met het publiek. Liberty Media is uitgekookt én slim genoeg om een jankend jochie met Ferrari-petje uit het publiek te vissen en vervolgens naar het Ferrari-motorhome te halen, voor een mooi momentje met Kimi Raikkonen. Noem het slappe Amerikaanse feelgood-tv, wij vinden het geniaal. Het menneke gaat als een speer het internet over en de F1 spint er garen bij. Onder Bernie was dit waarschijnlijk nooit gebeurd, zoals reaguurder @mrcabdrivert terecht opmerkte.

Last but not least: niet elke scheet wordt door de stewards afgestraft. Coureurs kunnen zich dus meer permitteren en doen dat ook! De enige coureur die vandaag bij de GP van Spanje op de vingers werd getikt is Stoffel Vandoorne, maar de Belg zat simpelweg te pitten toen Massa ‘m op een rondje wilde zetten. Verder zagen we harde maar faire duels. Of dat te wijten is aan de nieuwe richtlijnen? Lastig te zeggen, maar ik vermoed van wel.

Nu jullie!

Eens, niet eens of aanvullingen? U weet waar. Oh en Bernie, no hard feelings man. Je hebt een hoop voor de sport gedaan, maar het was tijd voor een frisse wind in Formule 1-land.