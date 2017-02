“De Formule 1 kan veel leren van NASCAR”

Is deze uitspraak van A) Chase Carey, B) Chasey Lain C) Sebastian Vettel of D) Günther Steiner?

Inderdaad! Günther Steiner deed deze uitspraak tegenover Speedweek. Maar, wacht nog even met ‘BOE!’ roepen alsof je een kaartje had voor de Amerikaanse GP van 2005. De teambaas van Haas F1 is niet direct van plan om er tijdens races om de haverklap een competition yellow uit te gooien zodat het veld weer lekker dicht bij elkaar zit. Het gaat hem vooral om de manier waarop de kalender is opgebouwd.

In een seizoen dat slechts een maandje langer is dan het F1 seizoen, worden er jaarlijks 36 races verreden in de NASCAR-serie. In de Formule 1 zijn dat er dit jaar slechts twintig. Nieuwe F1-eigenaar Liberty Media heeft al te kennen gegeven dat zij meer races per jaar willen organiseren. Er wordt zelfs al gesproken over 25 races.

In principe goed nieuws voor de diehard fans. De medewerkers van de teams daarentegen zullen niet per se blij zijn met deze verandering. De beperking van het aantal races is juist bedoeld om de belasting die het hele jaar de wereld over reizen met zich meebrengt wat in te perken.

Volgens Steiner kan een en ander echter voorkomen worden door de races wat handiger achter elkaar te plannen. Voor de NASCAR-kalender wordt bijvoorbeeld een schema bedacht waarbij de afstanden van de ene race naar de volgende zo kort mogelijk zijn. In de F1 is dat niet het geval. De Oostenrijker die zelf jarenlang werkte in NASCAR geeft als voorbeeld de races in Canada en Bakoe afgelopen jaar, die in opeenvolgende weekenden plaatsvonden. Vanaf Monza waren er vervolgens vijf races binnen zeven weekenden in drie continenten.

Günther stelt dat Bernie het niet heel erg interesseerde hoe de teams en hun personeel van de ene uithoek van de wereld naar de andere kwamen. Misschien vergeet hij daarbij wel dat Bernie juist opzettelijk races in een bepaalde regio wilde spreiden over het jaar. De races in Maleisië en Singapore bijvoorbeeld zou je vlak achter elkaar kunnen houden, maar of de organisatoren van de races daar blij mee zijn is de vraag. Je krijgt al snel wat competitie qua ticketverkoop.

Een andere oplossing voor het probleem ziet Steiner in het rouleren van de crewleden. In de NASCAR-serie is dat heel gebruikelijk, maar in de F1 wordt er in de regel met vaste teams gewerkt. De coureurs hebben graag bekende gezichten om zich heen waarop ze kunnen vertrouwen. Dit bleek vorig jaar nog maar eens toen er gedoe ontstond tussen de Mercedes coureurs, nadat Toto Wolff de monteurs voor beide coureurs wat door elkaar husselde. Kortom, wellicht wordt het nog wel wat lastiger dan Günther denkt om die kalender écht flink uit te breiden.