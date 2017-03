De goedkoopste Tesla Model S is straks 7,5k duurder

Je hebt nog even de kans om 7.500 euro te besparen, mocht je interesse hebben in een Model S.

Vorig jaar juni introduceerde Tesla een nieuwe instapper voor de Model S (aankoopadvies). Het ging hier om de Model S 60 en de Model S 60D. Het basismodel heeft een actieradius van 400 kilometer (NEDC), sprint in 5,8 (5,4 als D-uitvoering) seconden naar de honderd en heeft een top van 210 km/u.

We zijn nu bijna een jaar verder en Tesla heeft besloten de 60-versie uit het gamma te halen. Volgens de Amerikaanse autofabrikant kiest men bij aanschaf vrijwel altijd voor de 75 kWh-variant. Klanten kunnen nog tot en met 16 april een Model S 60 of 60D bestellen. De mogelijkheid om te upgraden naar 75 kWh blijft ook. De batterij in de Model S 60 en 60D is namelijk softwarematig geknepen. De upgrade naar 75 kWh gaat door middel van een update en kost 10.100 euro.

De Tesla Model S 60 kost in Nederland inclusief belastingen, documentatiekosten, bestemmingskosten en een recyclingbijdrage 87.385 euro. De 60D is met een prijs van 93.185 euro iets duurder. De Model S 75 kost 94.885 euro, de 75D kost 100.685 euro. Vanaf halverwege april zal het gamma van de Model S dus bestaan uit de 75(D), de 90D, de 100D en de P100D. De Model X werd nooit geleverd met een 60-uitvoering.

Foto via @carspottergroningen op Autojunk