De hoogtepunten van 50 jaar AMG

Das Beste Oder Ein Bischen Mehr. Of zoiets.

AMG is jarig en dat moet gevierd worden! Het was precies 50 jaar geleden dat twee voormalig Mercedes ingenieurs Hans-Werner Aufrecht en Erhard Melcher hun bedrijf AMG Motorenbau und Entwicklingsgeselschaft GmbH oprichten. De eerste twee letters in AMG staan voor Aufrecht en Melcher. De G staat voor Grossapach. Dit is de geboorteplaats van Hans-Werner, niet de vestigingsplaats van AMG. Dat bevond zich namelijk in Burgstall an der Murr.

Melcher en Aufrecht leerden elkaar kennen bij Mercedes. Al op de eerste dag dat ze elkaar ontmoeten krijgen ze meteen slaande ruzie. Hun persoonlijkheden botsen nogal. Melcher was een rustig, introvert en calculerend heerschap. Aufrecht was de vastberaden, flamboyante en brutale aanhouder. Echter delen ze wel twee passies: Mercedessen en racetechniek. Mercedes is niet echt bezig met de autosport, terwijl concurrent BMW dat wél doet. Sterker nog, tuners als Alpina (ja, Alpina was begonnen als tuner) en AC Schnitzer kregen steun van de fabrikant. Voor Mercedes was er nog niet een raceteam of tuner. Kortom, een gouden idee was geboren. In de vrije uren zijn de twee bezig met het ontwikkelen van motorsportonderdelen en het testen ervan. Voor de twee Duitsers is het snel duidelijk: ze moesten voor henzelf gaan beginnen. Aufrecht beseft dat hij Melcher nodig heeft: het was een briljante technicus. Andersom ook: Melcher heeft Aufrecht nodig om zaken voor elkaar te krijgen.

Mercedes-Benz had voor de Tweede Wereldoorlog veel ambitieuze en sportieve modellen in hun lineup. Na de oorlog waren veel Duitse merken een stuk meer timide. In de jaren 50 en 60 was er op de 300 SL na, niet echt veel spannends met een ster in de grille de fabriek uit komen rollen. Mercedes kende een traditionele klantenkring. Dat veranderde met de 300 SEL 6.3. Daar kwamen ook andere mensen op af. Uiteraard klanten met een goed gevulde portemonnee, maar ook met hogere eisen. AMG kreeg aanvragen voor een snellere, luxere en dikkere variant van de 300 SEL 6.3.

Omdat motorsport nog in het DNA ligt van AMG besluiten ze ook met die auto te gaan racen. De bekendste is de 24-uurs race op Spa-Franchorchamps in 1971. AMG doet mee met een SEL waarvan de motor nu 6.8 liter meet, goed voor 430 Duitse paarden. Tussen de Alfa Giulia’s (nee, niet deze), Ford Escorts en BMW 2002’s was er deze Rode Olifant die de tweede plaats pakte (en winst in hu eigen klasse). In de bochten was het nog niet eens zo’n heel slechte auto, maar het behoeft geen betoog dat de dikke V8 zicht liet gelden op de rechte stukken. Ook met de SLC en SEC maakt AMG de Europese circuits onveilig.

Deze successen zijn de heren van Mercedes in Stuttgart niet ontgaan. In 1988 krijgt AMG de vraag van het hoofdkantoor of zij niet het motorsportprogramma voor Mercedes willen runnen. Dat begint met de 190 E DTM raceauto. De motor van deze auto is in basis overigens geen AMG, maar een Cosworth. Pas op het laatste moment wanneer de 190 E bijna uit de showrooms gehaald wordt, behaalt AMG het kampioenschap voor zowel rijders als constructeurs. De jaren ervoor was er een ware plaag met E30 M3’s van aartsrivaal BMW.

Van de opvolger van de 190, de C-klasse, komt ook een DTM variant. Dit keer wordt deze wel van top tot teen door AMG ontworpen en ontwikkeld. Dat worp absoluut zijn vruchten af. In 1994, 1995 en 1996 behaalt AMG wederom de rijders- en constructeurstitel binnen.

Succes smaakt uiteraard naar meer. In de DTM zijn er door de hoge kosten nog maar twee deelnemende merken over gebleven: Alfa Romeo en Opel. Om zich goed te kunnen profileren schrijft AMG zich in voor het FIA GT kampioenschap. Hun wapen: de Mercedes-Benz CLK GTR. En wat voor wapen. In 1998 wint Mercedes het wereldkampioenschap door alle (!) 10 de races te winnen, waarvan 6 een 1-2. De coureurs in kwestie: Bernd Schneider en Mark Webber.

In 1999 gebeuren er twee opmerkelijke dingen. Ten eerste was daar de CLR, de opvolger van de CLK GTR. De verwachtingen van dit 900 Kg wegende apparaat zijn hooggespannen. Ze worden niet ingelost, bij lange na niet. Twee exemplaren verkiezen het luchtruim boven het asfalt. Zowel Dumbreck als Webber komen met de schrik vrij. Voor Mercedes is de zaak gedaan, het Duitse merk wenst niet nog een Le Mans debacle mee te maken en trekt zich voorgoed terug uit de langeafstandsracerij.

Het andere opmerkelijke is dat partner Mercedes de meerderheid van de aandelen overneemt. Dit betekent dat Mercedes vanaf dat moment zowel de tuning van straatauto’s en de motorsportactiviteiten worden in eigen huis beheert via AMG. Voor de buitenwereld veranderd er vooralsnog niet veel. Speciaal voor de autosport wordt er wel een aparte tak opgericht: HWA. Inderdaad. Hans Werner Aufrecht.

In 2000 wordt de DTM nieuw leven ingeblazen, mede door het initiatief van AMG. Geheel in eigen huis ontwikkelen ze de Mercedes CLK DTM. De opzet van de DTM auto is veel eenvoudiger dan voorheen. De auto heeft een 4.0 liter V8 en achterwielaandrijving. Ook Opel en ABT-Sportsline (Audi kijkt nog even de kat uit de boom) haken aan. Een nieuwe raceserie is geboren en nog altijd springlevend. In de afgelopen 16 jaar heeft Mercedes 7 maal de rijderstitel weten te pakken. Dat betrof altijd CLK’s en C-klasses van het HWA raceteam. Ook in het constructeurskampioenschap heeft Mercedes goede zaken gedaan: deze titel word 9 (!) keer behaald.

Het laatste wapenfeit in de DTM is de titel van Pascal Wehrlein, een F1 protegé. Daarmee is meteen een brugje gemaakt met het andere gigantische succes van AMG. Absolute dominantie in de F1. Met Michael Schumacher en Nico Rosberg begint het moeizaam, maar na de komst van Lewis Hamilton worden de racewins en kampioenschappen aan elkaar geregen. Waarschijnlijk hebben jullie er wat van meegekregen.

Ook in de sportwagen racerij zijn er diverse Benzen te zien. Denk aan de GT3 varianten van de SLS en nu de AMG GT. Deze auto’s zijn weliswaar ontwikkeld door AMG, maar worden door privéteams ingezet. Dat maakt de auto’s er zelf niet minder spectaculair om. Sterker nog, de racewagens hebben nog de ‘oude’ 6.2 liter grote ’63’ motor. Das Beste Und Ein Bischen Mehr. Ofwel AMG.

Op naar de volgende 50 jaar!