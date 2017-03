De Kahn Vengeance Volante smaakt zoet

De grote vraag is: op wie neemt Kahn Design eigenlijk wraak met deze creatie?

We hadden ‘m al aangekondigd , maar nu voegt de toko van Afzal de daad bij het woord. Aanschouw hier de Kahn Vengeance Volante op basis van de WB12 Vengeance die de veredelaar een jaar geleden presenteerde op de Autosalon van Genève.

Zoals je wellicht al gededuceerd had door de toevoeging Volante, zijn de wraken gebaseerd op het VH-platform van de Aston Martin DB9. Kahn gooit daar echter een geheel eigen saus overheen, want geen enkel plaatwerkdeel van hun voiture is gelijk aan de auto waarmee de basis gedeeld wordt.

Het eindresultaat lijkt wat mij betreft op een mix tussen de originele V12 Vanquish uit Die Another Day en de creaties van Zagato op basis van Aston’s. De auto heeft wel een paar aparte details zoals de wielen, die voor minder spaken hebben dan achter. Het interieur is één en al Britse luxe, met mooi leder en dergelijke.

Vind jij deze open Vengeance zoet, of laat ‘ie bij jou toch een zure nasmaak achter? Laat het weten, in de comments!