De Kia Optima PHEV Sportswagon is optimaal

...voor de bijtellingsregels van yesteryear.

Die hebben we inmiddels echter niet meer, dus of we de Optima Sportswagon plug-in hybrid veel gaan zien op de Nederlandse wegen dat valt te betwijfelen. Maar goed, kennelijk bestaan er behalve Nederland ook nog andere automarkten op de wereld. Kia denkt daar wel stekker-Optima’s aan de man te kunnen brengen.

De PHEV koppelt een 2.0 liter vierpitter aan een elektromotor van 50 kW. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 204 pk. Klinkt best behoorlijk, maar het leidt niet direct tot enorm aansprekende prestaties. Het sprintje van nul naar honderd duurt bijvoorbeeld 9,7 seconden. Daarmee val je niet uit de toon in het dagelijkse verkeer maar de gemiddelde Golf één-punt-weinig TSI neemt je te grazen bij het stoplicht.

Andere weizigingen ten opzichte van de normale Optima’s behelzen onder meer wat aerodynamische aanpassingen aan de koets om die wat makkelijker door de lucht te laten snijden. Ook de velgen moeten daar zorg voor dragen. Een nadeel van de toegevoegde batterijen is er ook: ze snoepen maar liefst 112 liter van de bagageruimte af. Fido moet dus een beetje inschikken.