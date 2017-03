‘De komst van de BMW M8 is een feit’

Aanschouw, een nieuw M GmbH model is aanstaande.

Naja, nog niet op de zeer korte termijn, want we kunnen er nog enkele jaren op wachten. De geruchtenmachine over een mogelijke M8 giert al jaren door de wandelgangen. Volgens BMW Blog kunnen alle twijfels de prullenbak in: het nieuwe M-model gaat er gewoon komen. Dat hebben bronnen bevestigd aan de site.

Het nieuws is minder spannend dan je misschien zou denken. BMW is bezig met een herordening van de modellen. Dat begon met het M3-M4 verhaal en later de M2 yada yada: afijn. Herordening dus. De 6-serie gaat straks verder als 8-serie en dus is het geen rocket science dat er een M8 gaat komen.

Het Duitse blog weet te vertellen dat de M8 in 2019 op de markt zal verschijnen. Het hete M-product zal komen als Coupé (F91), als Convertible (F92) en als Gran Coupé (F93). Onder de kap de doorontwikkelde 4.4 twin-turbo V8 die je kent uit de M5 (F10), en momenteel wordt geleverd in de 550i (G30). Dit blokt komt uiteraard ook naar de nieuwe M5.

Net als bij de nieuwe M5, zal ook de M8 het moeten stellen met zo’n 600 pk. Hoewel er niet expliciet over wordt gesproken is de kans aanwezig dat de toekomstige M8 tevens enkel met vierwielaandrijving verkrijgbaar zal worden. Inclusief hooligan-driftmodus uiteraard.

Met dit nieuws in je achterhoofd, de nieuwtjes die wie je eerder al influisterden, én de toekomstplannen die we je daarvoor vertelden ben je de komende jaren op BMW-gebied weer helemaal bij. Geen dank.