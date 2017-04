De Lexus NX is scherper dan ooit

Zowel qua looks als qua performance.

Als je over ’s heeren wegen rolt zou je het wellicht niet zeggen, maar de Lexus NX is internationaal een schot in de roos voor de luxedivisie van Toyota. In alle belangrijke markten verkoopt het apparaat boven verwachting goed volgens de overlords van het merk. Bij auto’s die je niet elke dag ziet is het soms lastig om in te schatten hoe lang ze al op de markt zijn. Voor de Lexus NX geldt dat dit inmiddels alweer een jaar of drie is. Tijd dus voor een rondje botox.

De uiterlijke verschillen zijn niet erg groot. De NX was een van de eerste modellen van het merk die de huidige designtaal van Lexus volledig omarmde. Zodoende was er geen volledige gezichtstransplantatie noodzakelijk maar enkel wat nip- en tuckwerk. De lampen bijvoorbeeld doen nu meer denken aan de exemplaren op de Lexus LC, de nieuwe opper-coupƩ van de Japanners.

Het interieur wordt opgewaardeerd met een nieuw scherm van 10,3 inch en met TAKUMI-werk. Dit is een hippe term die de Aziaten gebruiken om een methode van vakwerk te benoemen. Het resultaat hiervan zijn bijvoorbeeld perfecte stiksels als je lederen bekleding bestelt.

De aandrijflijn blijft ongemoeid, wat wil zeggen dat er onder de kap een 2.5-liter grote vierpitter huist die hulp krijgt van twee elektromotoren. Het onderstel daarentegen werd wel aangepakt. Dankzij lessen die geleerd zijn bij het ontwikkelen van de LC is de Adaptive Vaiable Suspension nu extreem kawaii.