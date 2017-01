De man achter deze Lambo-dealer is een verkoopgenie

Nee serieus.

Lamborghini London in de wijk South Kensington draagt een titel die alle andere Lambo-dealers niet dragen. De Britse dealer is namelijk de best verkopende Lamborghini-dealer ter wereld. Geen andere officiële dealer wist in 2016 zoveel Lambo’s te verkopen als H.R. Owen in Londen.

Applaus voor meneer Mamad Kashani Akhavan, de huidige baas van H.R Owen. Zijn Ferrari-dealer stond al eerder bekend als Ferrari’s best verkopende dealer. Daar komt Lamborghini nu dus bij. H.R. Owen is de Louwman Exclusive van Engeland, maar dan nog een stukkie uitgebreider. Je kunt er terecht om onder andere een nieuwe Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Maserati, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce of BAC te kopen.

Zijn het de medewerkers? Is het de fantastische koffie (of thee) die ze schenken? Of toch de locatie? Londen is immers een stad vol met rijke stinkerds.

H.R. Owen heeft een netwerk van 3 Lambo-dealers in Engeland. Naast Londen is het bedrijf ook actief met een vestiging in Manchester en Pangbourne. Met Kerst werd tijdelijk een Veneno naar binnen gereden bij de goedverkopende dealer. In 2015 deed Ferrari de F1-wagen van dat jaar cadeau aan de Ferrari-tak van H.R. Owen vanwege de uitstekende verkopen. Wat zal die andere Italiaanse autofabrikant voor ze in petto hebben?

Fotocredit: H.R. Owen Lamborghini op Facebook