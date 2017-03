De Maserati Levante moet terug naar de dealer

De Italiaanse SUV loopt net als z'n neef, de Stelvio, over van emotie. Maar het technisch gedeelte blijkt nog niet helemaal op orde.

Groot nieuws in Amerika: eigenaren van de Maserati Levante krijgen binnenkort te maken met een recall. Het zou volgens de NHTSA 3.299 exemplaren die bij stapvoets rijden mogelijk in neutraal schieten of zelfs helemaal afslaan. In Amerika heeft men toch al een bepaald beeld bij de kwaliteit van Italiaanse auto’s en de probleempjes met de Levante bevestigen dergelijke vooroordelen alleen maar.

Da’s niet geheel onterecht. Dit euvel kan immers leiden tot behoorlijk gevaarlijke situaties, zeker als je nog net even voor het overige verkeer langs wilt rijden. Power heeft de Levante immers genoeg. De Levante S tovert 430 pk uit z’n V6 en de diesel komt met 275 pk eveneens prima van z’n plek.

We hebben de persafdeling van Maserati vandaag eens aan de jas getrokken om te vragen hoe het zit met Nederlandse Levante’s. Er moeten inderdaad in Nederland geleverde Maserati’s terug naar de dealer, al zou het alleen gaan om exemplaren met een benzinemotor en dat zijn alles bij elkaar nog geen twintig auto’s. Vreemd, want we hebben uit zeer betrouwbare bron vernomen dat ook de diesel soms spontaan afslaat bij zeer lage snelheden. Overigens zijn in Nederland in totaal 28 Levante’s verkocht.

Verder is het euvel (een te laag stationair toerental) eenvoudig te verhelpen middels een software-update. Was alles maar zo makkelijk, toch Volkswagen?