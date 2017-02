Alle NADELEN van strooizout op een rij

Er wordt afgelopen weken flink gestrooid. Maar het is net zoals fietsen met een helm; heel veel gedoe om iets dat niet echt nodig is.

De ‘gladheidbestrijders’ van Rijkswaterstaat zijn deze winter weer volop aan het werk. Met 61,5 miljoen kilo(!) zout is er al 50% meer gestrooid dan vorige winter. Hoppa, alles voor een beetje extra veiligheid. Er zitten echter ook veel nadelen aan dat zout. Bij die negatieve gevolgen van strooizout zijn we geneigd om in eerste instantie aan onze auto te denken, het is immers slecht voor de carrosserie. Het milieu heeft echter ook te lijden onder al die tonnen pekel die over de weg worden uitgestrooid.

Hoe werkt het?

Eerst even kort iets over de werking van het betreffende zout, met dank aan het almachtige Wikipedia. Strooizout maakt dat het vriespunt van water daalt. Zodra het zout zich mengt met water krijg je pekel, een goedje dat bij een lagere temperatuur bevriest dan water. Zodoende wordt ervoor gezorgd dat de wegen minder glad zijn. In principe wordt voor strooizout gebruik gemaakt van natriumchloride. Bij serieus koude omstandigheden is het dit calciumchloride dat een nog lager vriespunt heeft.

De nadelen voor je auto

Pekel is niet goed voor de koets van je auto, zoveel is duidelijk. Het spul treedt namelijk op als een soort katalysator waardoor metalen sneller kunnen gaan roesten. Het zout kan zich bovendien door de laklaag van je auto heen vreten. De oplossing? Niet rijden of meteen na de rit afspoelen met koud(!) water. Warm water kan de situatie namelijk verergeren. Rij je een oudere auto? Let dan helemaal op. Vroeger werd het metaal van de auto’s nog niet goed bewerkt en vooral bij auto’s uit de mediterrane landen werd geen rekening gehouden met de weersomstandigheden van Noord-Europa.

De nadelen voor de natuur

Er zal altijd een deel van het strooizout opspatten door passerend verkeer, hoe nauwkeurig het goedje ook op de weg wordt gestrooid. Bomen en planten die in aanraking komen met dit spul hebben er behoorlijk onder te lijden. “Als je over wegen rijdt die worden omgeven door dennen, zie je dat de naalden bruin kleuren”, zegt Frank Moens van de Bomenstichting. Bijkomende omstandigheden (droge zomers bijvoorbeeld) maken dat een boom door toedoen van strooizout kan komen te overlijden. Heel zielig voor die bomen natuurlijk, maar het schijnt dat wij mensen die bomen nodig hebben.

Ook bomen die ‘s winters geen bladeren hebben, worden getroffen door de zoutnevel. Als het zout op de knoppen komt, leidt dat tot vochtonttrekking, waardoor de bladeren kunnen verdorren voordat ze uit de knop komen. Of de bladeren komen nog wel uit, maar met een gele of bruine bladrand. Meer daarover lees je op groen7.nl.

De nadelen voor ons water

Stervende bomen/planten zijn nog maar een deel van de gevolgen, want het zout komt ook in grond- en oppervlaktewater terecht. Voor ons op het eerste gezicht niet zo’n probleem, voor het milieu des te meer. We hebben er voor de verandering eens een wetenschappelijk rapport bij gepakt om aan de hand daarvan de gevolgen van het gebruik van strooizout uiteen te zetten. Het rapport is getiteld “Gladheidbestrijding en waterkwaliteit, een verkenning naar de gevolgen van het gebruik van strooizout voor grond- en oppervlaktewater in Twente“. Dit rapport werd in 2004 geschreven door werknemers van de Universiteit Wageningen (PDF).

Zout wordt na het strooien verspreid door smeltwater, passerend verkeer, de wind en tal van andere factoren. Uiteindelijk komt het goedje deels terecht bij de waterzuiveringsinstallaties. Een deel wordt echter opgenomen in het grondwater en volgens genoemd onderzoek kan het daar tot anderhalf jaar blijven zitten. Aangezien er elk jaar flink gestrooid wordt, neemt dat alleen maar toe.

Moet er echt op elke cm gestrooid worden?

Er zijn alternatieve oplossingen, zoals verwarmde wegen. Men verwacht dat de exploitatiekosten van zulke wegen lager zullen uitvallen dan bij strooien. Ondertussen hebben de strooiwagens van Rijkswaterstaat deze winter al ruim 500.000 km gestrooid, dat is 13 keer de wereld rond! Laat dat even bezinken… is het niet handiger, zuiniger en duurzamer om gewoon zelf een beetje op te letten als je zo nodig de weg op moet?