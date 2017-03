De nieuwe 911 GT3 RS krijgt een hele grote motor

Vergeet downsizing. Voor de echte 911-jes breekt Porsche met de moderne wetten van de autowereld en houdt het vast aan atmosferische motoren met een flinke inhoud.

Onlangs maakten we kennis met de nieuwste 911 GT3, onder Porsche-liefhebbers beter bekend als de 991.2 GT3. Voor dit model grijpt Porsche naar de motor uit de 911 GT3 Cup racer, met een inhoud van vier liter en een vermogen van 500 pk. Collega @rubenpriest liet je laatst al kennismaken met zijn gedroomde uitvoering van deze opper-Porker.

Gaaf ding natuurlijk, zo’n GT3, maar we weten tegelijkertijd dat er nog een overtreffende trap boven komt in het 911 gamma. Dat geldt overigens vrijwel altijd voor Porsche’s. De mannen uit Stuttgart verstaan de kunst om een model weg te zetten als ‘de ultieme Porsche ooit ever’, om vervolgens doodleuk met een nog extremer model op de proppen te komen. Enfin, direct boven de GT3 is de GT3 RS alweer enige tijd vaste prik in het modellengamma van de Duitsers.

Maar hoe gaat Porsche dat RS model dan differentiëren van de GT3, nu de gewone GT3 qua specs de gelijke is van de vorige GT3 RS? Wel, om dit te bewerkstelligen draaien ze de klok een stukje terug naar betere tijden. Ooit in een ver verleden, toen atmosferische motoren nog de norm waren, betekende extra vermogen uit een motor peuren namelijk niet simpelweg de turbo’s een beetje opvoeren.

In plaats daarvan pakte je er een flinke nagelvijl bij en boorde de motor een beetje op. Keiharde extra cc’s onder de kap, dat is de mooiste weg naar meer power. Als je nog niet overtuigd bent, lees dan even dit artikel over de W140 AMG van collega @willeme. Motoren tot dik zeven liter groot, now we’re talking.

Zo bont maakt Porsche het niet, maar het blok dat in de GT3 RS komt meet naar verluidt wel 4.2 liter. dat is dus 700 cc per cilinder. In navolging van de legendarische 997 GT3 RS 4.0 (rijtest) gaat de auto waarschijnlijk ook 911 GT3 RS 4.2 heten. Wat het vermogen wordt is nog niet bekend, maar gezien de RS-loze GT3 al 500 pk heeft, verwachten we minimaal 501 pk.

Net als de gewone GT3 lijkt de GT3 RS op spyshots volgens AutoEvolution de beschikking te hebben over de diffuser van de 911R. Daarnaast krijgt de RS volgens de man in Amerikaanse regenjas waarmee deze publicatie contact had een geheel nieuw uitlaatsysteem.

Laatste opvallende puntje: in tegenstelling tot de gewone GT3, wordt een handbak kennelijk géén optie bij de GT3 RS. Voor de puristen en speculeerders zal dit de keuze wellicht lastig maken. Ga je voor de GT3 RS met dat enorme blok (dat misschien nooit meer overtroffen wordt), of voor de (misschien wel laatste) GT3 met handbak?