De nieuwe Alpina B5 is de snelste Alpina ooit

Een nieuwe 5-serie, dat betekent ook een nieuwe Alpina B5.

Er staan niet alleen tuners op de beurs in Genève, ook voor echte autofabrikanten is er de ruimte. Alpina is er daar één van. Jaja…een klein hersenkrakertje op de late avond!

Het familiebedrijf toonde vandaag haar nieuwe B5 aan de wereld. Nou had het vorige model uiteindelijk al de beschikking over 600 pk, maar toch zijn ze er in Buchloe in geslaagd om nog wat meer pk’s uit de 4.4-liter grote V8 te peuren. Welgeteld acht extra Pferde hebben ze tevoorschijn getoverd, wat het totaal brengt op 608 pk. Dat is niet weinig.

De motor is gekoppeld aan de bekende 8-traps automaat van ZF. Alpina heeft naar eigen zeggen samengewerkt met de tandwielen fabriek om de bak zo goed mogelijk af te stellen op het hoge koppel van de motor. Die levert namelijk 800 Nm. Ongetwijfeld mede dankzij de standaard vierwielaandrijving, ramt de B5 dan ook sneller van nul naar honderd dan álle Alpina’s die hieraan vooraf gingen: de sedan doet het sprintje in 3,5 seconden. De Touring heeft er één tiende van een seconde langer voor nodig.

Los van de technische aanpassingen heeft Alpina ook weer zijn best gedaan om de binnenkant en de buitenkant van de auto te verfraaien, volgens bekend recept. Alleen hebben de traditionele 20-spaaks velgen nu nog slechts 19 spaken. Nee, grapje natuurlijk, bij Alpina geldt nog altijd: the more things change, the more they stay the same.