De nieuwe Aventador S heeft een dikke reet

"Ze heeft een body als een tank."

De vernieuwde Aventador debuteert in Genève. De Aventador S heeft 740 pk, een top van 350 km/u en doet de sprint naar 100 km/u in 2,9 tellen. Qua uiterlijk werd het model op een flink aantal punten gewijzigd. Een andere uitlaat, voorbumper, zijskirts, luchtroosters, velgen en diffuser zijn allemaal nieuw.

Het interieur is grotendeels gelijk aan het oude model, met een nieuw digitaal display als grootste update. In Zwitserland staat de Aventador S in dezelfde gele kleur zoals we ‘m destijds op de persplaatjes zagen. Naast deze stier heeft Lamborghini ook de nieuwe Huracán Performante meegenomen.