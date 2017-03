Mitsubishi Eclipse Cross: zonsverduisterend lelijk

Man, man, man. Hoe kun je een naam te grabbel gooien.

De naam Eclipse is voor eeuwig verziekt. Bij de naam Eclipse moest ik denken aan Need for Speed Underground. Bij de naam Eclipse moest ik denken aan Roman Pearce en een paarse cabrio. Bij de naam Eclipse moet ik nu voortaan denken aan een hondslelijke nieuwe SUV van Mitsubishi.

Pontiac Aztek-rijder Walter White zal ‘m vast geweldig vinden, wij lopen er niet warm voor. Het ding staat vanaf de herfst bij de dealer. Voor klanten die een ASX te klein vinden en de Outlander te groot.