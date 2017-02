De nieuwe Ford Fiesta ST heeft een halve zes-in-lijn

Fiesta fiesta, fiesta fiesta - R Kelly.

Heet nieuws voor liefhebbers van hete hatchbacks: Ford onthult vandaag de nieuwe Fiesta ST. De vorige Fiesta ST (rijtest) werd over het algemeen beschouwd als een van de lekkerste sportieve hatchbacks die je kon krijgen. Het turbotorretje in de Nase zorgt voor lekker veel powah en het onderstel was écht sportief afgesteld. Als je je best deed kon je zelfs de de kont een beetje omgooien en dat met voorwielaandrijving.

De ST op basis van de nieuwe Fiesta heeft dus een paar flinke patta’s te vullen. Daarom is het opvallend dat Ford ervoor gekozen heeft om de kleine hatch te bewapenen met één cilinder minder dan voorheen. De nieuwe ST moet het doen met een driepittertje, die met ongeveer 1.500 cc ook nog eens iets minder inhoud heeft dan het 1.6 blokje van voorheen.

Maar niet getreurd! Zo’n drie-in-lijn kan je namelijk ook zien als een halve zes-in-lijn. Eigenlijk klinken driepitters dan ook vaak leuker dan viercilinders. Bovendien beschikt het blok over 200 pk. Dat is dus meer dan de 182 pk die de vorige ST had, hoewel die beschikte over een overboost functie waarbij tijdelijk eveneens 200 pk op de voorwielen kon worden afgevuurd.

Net als bij de gewone Fiesta met 1.0 ecoboost driepitter beschikt dit nieuwe 1.5-liter grote blok overigens over cilinderdeactivatie. Als je dus niet zoveel vraagt van de motor kook je op slechts twee pitten. Maar goed, het is een Fiesta ST, dus dat komt in de praktijk niet voor.

Ford heeft ook nog wat bewegend beeld van het feestnummer vrijgegeven. Check het geinige teasertje hieronder.