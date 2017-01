De nieuwe GMC Terrain is aardig geslaagd!

Geen auto die je vaak op de Nederlandse wegen gaat aantreffen, maar toch verdient deze SUV een beetje aandacht.

De MY 2018 GMC Terrain is een compacte SUV (naar US maatstaven) die leverbaar wordt met drie verschillende turbomotoren, waaronder een diesel. Qua vormgeving is de Terrain stevig gemoderniseerd al vallen designelementen van andere GM-auto’s op. Kijk maar eens naar dat taps toelopende sleufje achter de zijruiten, dat we bijvoorbeeld kennen van de Opel Astra. Verder is het design een stukkie meer in lijn met wat we in Europa kopen, al blijft het met z’n enorme grille en dito logo onmiskenbaar een Amerikaan.

De nieuweling vertegenwoordigt pas de tweede generatie Terrains van GMC, van het eerste model werden er sinds 2009 maar liefst 700.000 verkocht in Noord Amerika. Onder de kap van de Terrain liggen zoals gezegd geblazen motoren die qua cilinderinhoud bescheiden zijn. De nieuwe turbodiesel heeft een inhoud van 2 liter, de benzineblokjes meten 1.5 of 2.0 liter. Vermogens en dergelijke zijn helaas (nog) niet bekendgemaakt.