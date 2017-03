De nieuwe Golf TCR maakt hebberig

Zo hebberig dat er haast wel een addertje onder het gras moet zitten...

Dat addertje zit er inderdaad, want de Golf GTI TCR is helaas alleen voor gebruik op het circuit en dus niet straatlegaal. Voor het nieuwe seizoen werd de racer lichtjes bijgepunt. Daarbij gaat het vooral om de aerodynamica, maar ook onder de kap gebeurde het nodige.

Zo werd de geblazen 2.0 viercilinder verder opgekieteld naar 350 pk. Deze krachtbron zit gekoppeld aan een flappy paddle ‘bak met zes verzetten. Of deze hete Duitser een beetje vooruit wil? Op het circuit waarschijnlijk wel, maar reken op een standaardsprintje naar 100 km/u in ongeveer 5 tellen. Niet bloedstollend, maar dit is voor een racewagen dan ook zo’n beetje het minst belangrijke prestatiecijfer. De prijs is vastgesteld op 90.000 euro ex belastingen want je kunt ‘m toch niet op kenteken zetten.

