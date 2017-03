De nieuwe Mazda CX-5 heeft een vanafprijs

Onlangs werd de nieuwe versie van 's lands best verkopende Mazda gepresenteerd. Er hangt dus veel van de verse CX-5 af, maar hoeveel euro's mag je meebrengen voor zo'n Japanse SUV?

Deur in huis: hij mag mee vanaf 30.990 euro (60 euro meer dan het uitgaande model) en staat vanaf de maand juni in de showroom. Voor dat geld krijg je een CX-5 in S uitvoering met Skyactiv-G 165 benzinemotor en een handbak met zes verzetten. Wie het schakelen liever aan de Skyactiv-Drive automaat overlaat is 1.000 euro extra kwijt, waar Mazda trots bij vermeldt dat steeds meer kopers voor de automaat kiezen. Deze instapper is verder voorzien van LED koplampen, cruise control en allerhande veiligheidssystemen.

Mazda rust de CX-5 uit met G-Vectoring Control, dat middels (lichte) remingrepen zorgt voor een betere wegligging en een veiliger weggedrag. Verder beloven de Japanners meer comfort dankzij nieuwe stoelen, meer isolatie en verbeterde wielophanging die zorgt voor minder trillingen.

Uiteraard komen er ook andere motoren met meer pk’s in de CX-5 te liggen. Zo verwacht men de 2.5 met 192 pk rond oktober in de showroom te kunnen zetten. Prijzen daarvan zijn helaas nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de 2.2 diesel die met 150 of 175 pk te bestellen is.