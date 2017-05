De nieuwe Porsche 911 GT3 is loeisnel op de ‘Ring [updated]

Ervan uitgaande dat Porsche niet gesjoemeld heeft met de tijden, is de nieuwe GT3 weer een flink klapje sneller op de 'Ring dan de oude. Waar houdt het op?

Misschien dat we met de technologie van de toekomst wel met de snelheid van het licht over de ‘Ring kunnen scheuren, zodat je jezelf een highfive kan geven als je weer terugkomt bij start/finish. Voorlopig duurt het echter nog steeds een paar minuten om de groene hel te slechten.

Porsche heeft inmiddels de nieuwe GT3 met 500 pk over het legendarische circuit geramd. Met een tijd van 7 minuten en 12,7 seconden is de auto precies 12,3 seconden sneller dan de vorige GT3. Dat is al een behoorlijk groot getal, maar nog opvallender is misschien wel dat de nieuwe GT3 tevens 7,3 seconden sneller is dan de laatste GT3 RS die eveneens beschikt over 500 pk.

Hoewel het gerucht gaat dat je de nieuwe GT3 met een handbak kan bestellen, opteerde Porsche ervoor om de tijd neer te zetten met een GT3 uitgerust met PDK-bak. De robot is tegenwoordig immers beter met de koppeling dan de beste coureurs. De Duitsers vermelden verder dat de auto op Michelin Sport Cup 2 N1-banden stond, want dat is altijd een belangrijk issue als we het hebben over Nürburgring rondetijden.

Nu we het toch hebben over de twijfels die er vaak worden geuit over ‘Ring-records: we hebben nog geen video. De aluminium-hoed brigade kan dus zijn lol op. Wel leverde Porsche ons wat sfeerbeelden aan die aantonen dat ze op zijn minst in de Duitse Eifel waren met wat GT3’s. Deze kan je checken in de gallery.

UPDATE: Porsche heeft snel ook een video vrijgegeven van de snelle ronde: