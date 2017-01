De nieuwe Shelby Mustang Super Snake heeft 750 pk

Snel slangetje...

Op de fiets is het nooit een goede samenloop van omstandigheden als je slang de stang raakt. Als de ‘Stang echter een Ford Mustang is en de slang een cobra in de grille en/of op de flank, dan is het wel een combo om vrolijk van te worden. Zie hier de nieuwe Mustang Super Slang, of zoals ‘ie offcieel heet de Shelby Mustang Super Snake 50th Anniversary.

Nou kon je al even een pakketje halen bij Shelby om een gewone Mustang GT om te toveren in een super serpent. Deze speciale editie ter ere van de vijftigste verjaardag van de eerste Super Snake uit 1967 kan je echter direct als ‘echte’ Shelby bestellen, voor 69.995 Dollar. Mocht de historie zich herhalen is dat wel zo goed voor de waarde van de auto over 50 jaar. Er worden er 500 gemaakt bij Shelby in Las Vegas. Een gewone Mustang GT (rijtest) naar Shelby brengen en om laten bouwen kan trouwens ook voor 36.795 Dollar, maar ja dan is het dus nét geen ekte ekte.

Qua vermogen kan je kiezen voor een variant met 670 pk of een variant met ‘750 + pk’. Bij de laatste heeft de klant zelf de keuze uit een compressor van Whipple of van Kenne Bell. Oplettende lezers zullen overigens opmerken dat er in het verleden als krachtigere Super Snake’s waren. Dat betekent echter niet per se dat we achteruit zijn gegaan qua ontwikkeling, maar eerder dat we vooruit zijn gegaan qua eerlijkheid. Verschillende bronnen twijfelden nogal aan de bizarre 861 pk die de serpens voorheen zou halen.