De overeenkomst tussen deze auto en een smartphone

En waarom die mogelijk mooie dingen belooft voor de toekomst van jouw auto.

Wellicht heb je nog nooit gehoord van Corning Incorporated, maar in dat geval is daar nu verandering in gekomen. Het bedrijf is een gigant op het gebied van glas en onder andere bekend van hun gepatenteerde Gorilla Glass. Deze sterke dier glassoort bereikte naam en faam doordat Apple de iPhone ermee uitrustte. Het glas is lekker helder en zo sterk als een gorilla, waarbij ik me dan wel meteen afvraag of een gorilla ook barst als je ‘m net die ene keer teveel laat vallen.

Hoewel meerderen met mij ondervonden zullen hebben dat Gorilla Glass ook niet onverwoestbaar is, zijn ze er bij Corning inmiddels in geslaagd om ook een voetje tussen de deur te krijgen in de autowereld. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Ford GT, waarbij onder andere de voorruit van Corning afkomstig is. De gedachtegang is logisch: Gorilla Glass is sterk maar ook lichter dan conventioneel glas dat in auto’s gebruikt wordt. Precies wat je wil om harder te gaan en minder te verbruiken.

Ford is dan ook niet de enige partij in de autowereld die overtuigd is van de kwaliteiten van het sterke glas. BMW gebruikt het ook voor de achterruit van de i8 en het zat ook al in de Rinspeed Etos en het dashboard van de Renault TreZor concept. Maar Corning wil meer en voorziet ook andere applicaties van hun creatie.

Op de CES laten ze namelijk bovenstaande concept zien. Deze staat niet voor niks op de beurs voor nieuwe blenders tech-goodies, want een speerpunt van de glasblazer is dat hun glas uitermate geschikt is om ‘augmented reality’ in auto’s te brengen. Eigenlijk een logisch verlengstuk van wat ze doen met smartphones. Vanwege de helderheid van het glas kan je er beter informatie op projecteren zonder nare reflecties en dergelijke.

Tevens heeft Corning een laagje tussen het glas geïntegreerd waardoor je kan variëren tussen de doorzichtige stand en pikzwart. Dit trucje hebben we al eens eerder gezien op auto’s, zoals de Mercedes SL en de Ferrari 575 Superamerica. Het is wel zo fijn als je het zonnetje even niet op je bol wil hebben of je wil afschermen van alle Paparazzi die je continu op de gevoelige plaat willen vastleggen.