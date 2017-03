De Pagani Huayra Roadster configurator is live en heet

Net zo heet als je computer zal zijn wanneer je er enkele uurtjes mee aan de slag gaat.

Graaf even in je geheugen en bedenk bij jezelf wanneer de gesloten Huayra ook alweer gepresenteerd werd aan de wereld. Je dacht 2013 of 2014? Vout! Het is alweer zes jaar geleden dat de opvolger van de legendarische Zonda voor het eerst het levenslicht zag. Deze Duitse herder kan zich die dag misschien nog wel herinneren.

Een open versie liet lang op zich wachten, maar één maand en één dag geleden maakten we dan eindelijk officieel kennis met de Pagani Huayra Roadster.

Inmiddels hebben we de Huayra voor zonaanbidders ook kunnen aanschouwen op de Autosalon van Genève en weten we alles van het ding. Achter in de staart van de Huayra ligt een V12 van AMG die goed is voor 765 pk. Ruim voldoende om de lichte cabrio voort te bewegen. De kale vanafprijs bedraagt 570.000 Euro…per uitlaat.

Máár, tot op heden was er geen configurator beschikbaar. Gelukkig is dat inmiddels opgelost door de mannen van Horacio. Vanaf nu kan al je creatieve sappen loslaten op de Huayra en wel op deze site. Als beloning krijg je een aantal ‘Beauty Shots’ van je configuratie en zelfs een heuse video. Mocht je een configuratie maken die aanslaat bij een groot publiek heb je daarbij kans dat jouw Huayra op het leaderboard terecht komt.

Ik ben zelf vast begonnen door deze groene draak te configureren. Stiekem zou ik natuurlijk gaan voor donkerrood, maar dan word ik afkeurend aangekeken door de leden van TEAMGEEL. Show ons jouw eigen Huayra, in de comments.