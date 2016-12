De Porsche 918 is een onbetrouwbaar kreng

Leuk dat die 918 ondanks minder power en veel meer gewicht minimaal net zo snel blijkt te zijn als de LaFerrari en de P1, maar verwacht niet dat ze elke avond trouw bij jou in de garage staat.

Het alombekende hypercar trio is opgebouwd uit een Brit, een Italiaan en een Duitser. Vraag de gemiddelde ‘kenner’ welke van de drie naar verwachting het vaakst bij de dealer staat en de kans is groot dat de Italiaan of Brit als favoriet wordt aangewezen voor deze twijfelachtige eer. Stereotypes uit het verleden zijn immers net als John McClane, ze sterven maar moeizaam.

Toch is het juist de Duitse dikbolide die inmiddels al voor de zoveelste keer wordt teruggeroepen naar de dealers. Jawel, je leest het goed, de vierde keer. Dankzij de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) weten we namelijk dat er 306 van de 918 Porsche 918’s een pitstop moeten maken vanwege problemen met de voorwielophanging. Het berichtje van de NHTSA leest op klassiek droge wijze:

“Front lower control arms may crack A cracked lower control arm may affect vehicle handling, increasing the risk of a crash.”

Eerder moest de 918 ook al terug vanwege het feit de bekabeling van de ventilator beschadigd zou kunnen raken door een koolstofvezel onderdeel. Tevens waren er nog problemen met het chassis, de achteras, iets met de elektronica en de gordels.

Hoewel de LaFerrari ook al eens terug moest naar de dealer, zou ons advies aan eigenaren van de 918 dan ook zijn: ruil dat kreng gewoon tegen een eiland. Of verkoop ‘m en schaf die geweldige voorganger van de 918 met V10 aan, nu het nog kan.