De Porsche Mission-E wordt een onvervalste circuit-tijger

En dat is misschien niet zo bijzonder voor een Porsche, maar wel voor een EV.

Trackdays en EV’s zijn momenteel nog niet de allerbeste combinatie. Tuurlijk, je kan een boel lol hebben met een Tesla p100d op de dragstrip. Even de Lamborghini’s en Ferrari’s van deze wereld in hun hemd zetten met je eco-waggie. Na een paar sprintjes is het beste er echter wel af.

EV’s hebben namelijk de neiging nogal heet te worden bij langdurig presteren op topniveau. Dat geldt ook voor auto’s met klassieke verbrandingsmotoren natuurlijk, maar die zijn inmiddels zo ver uitontwikkeld dat enkele uren achter elkaar volle polle blazen geen probleem oplevert. Nou ja, in de meeste gevallen dan. De huidige EV’s daarentegen, verliezen als snel wat trappelende paardjes als het pedaal in een korte periode vaak naar het metaal gaat. Wellicht daarom worden ze door Porsche mensen ook wel aangeduid als waardeloze apparaten.

Maar hoe zit het dan met Porsche’s eigen Mission-E, is die wel geschikt voor het circuit? CNET legde die vraag voor aan Detlev von Platten, verkoop-bons bij Porsche. Detlev gaf daarop het volgende antwoord:

“It’s a Porsche, so the answer is clearly yes.”

Uiteraard is de Mission-E geschikt voor trackdays! Niet alleen moet ‘ie dat technisch aankunnen, ook als de juice op is kan deze aangevuld worden in de tijd dat je engineer je verteld dat je te vroeg op de remmen gaat voor die ene snelle linker. Binnen 15 minuten is je Mission-E weer voor 80 procent volgeladen.

“If you’re having some fun on the track, waiting 6 hours to recharge would bother you. That’s why we are working so hard on a technology that would charge the battery in 15 minutes.”

Misschien is de toekomst op het gebied van auto’s dus toch niet zo saai als het nu soms lijkt.