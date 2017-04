De puike autocollectie van een vermogende YouTuber

We gaan weer eens genieten van andermans pracht.

Want het is af en toe best leuk om eens te koekeloeren bij een buurman waar het gras altijd groener lijkt. Dit keer is het de beurt aan Salomondrin. De term ‘YouTuber’ in de titel hadden tien andere dingen kunnen zijn, want de geboren Mexicaan is een bezig bijtje. Naast YouTube-filmpjes maken is hij onder andere videoproducer, doet hij dingen in ontroerend goed, investeert hij in diverse startups en verzamelt hij auto’s om deze vaak voor een hogere prijs te verkopen.

Zijn autocollectie wisselt zo nu en dan. Er gaat geen halfjaar voorbij zonder dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de garage van de drukke ondernemer. Zijn huidige collectie bestaat uit 11 voertuigen. Van een praktische auto tot leuke zondagmiddag-auto’s. Hieronder check je de vierwielers, inclusief wat informatie over het model.

Rolls-Royce Phantom Drophead



De ondernemer omschrijft de auto als een huis op wielen en het dak kan er nog af ook.

Rolls-Royce Ghost



Zijn comfortabele vierwieler om afspraken af te gaan. Eigenlijk een hele dure BMW 7-serie dus.

Rolls-Royce Ghost Black Badge



Compleet overbodig, gezien zijn andere twee Rollers. Naar eigen zeggen werd hij verliefd op de Black Badge toen Rolls-Royce de serie aankondigde in Genève in 2016. Hij moest en zou er één hebben.

Mercedes-AMG GLE 63 S



Een alleskunner. Met deze ruime AMG worden de filmpjes voor YouTube geschoten. Alle spullen voor de camera passen gemakkelijk in de Merc en de crew kan ook mee.

Mercedes-AMG G63



De auto van zijn vrouw, Belèn Salomon. Link naar haar Instagram hier, stelletje nieuwsgierige viespeuken.

Porsche Carrera GT



Een auto die hij al een tijdje in het bezit heeft. Onlangs in deze klassieke Porsche-kleur gewrapt.

Porsche 911R



Een auto waar de Mexicaan erg trots op is. Nieuw gekocht en zal in de toekomst vermoedeijk voor een mooie prijs worden verkocht.

McLaren 675LT



Een extra bijzondere LT dankzij de nodige MSO-opties, waaronder een dakluchthapper.

Smart ForTwo Cabrio



De auto met de kleinste motor in zijn collectie. Voor de voordelige ritjes waar rijplezier geen prioriteit heeft.

Volkswagen Beetle RSI



Zijn jeugdroom. Een gestripte Beetle met een heerlijke V6. Het is wellicht een apart ding, maar stiekem lijkt het me een best geinige auto om te rijden.