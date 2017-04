De racecarrière van Antonio Giovinazzi

Wellicht tegen de verwachtingen was Giovinazzi de revelatie van de eerste race in Melbourne. Tijd voor een voorstelrondje!

Zoals bekend crashte Pascal Wehrlein tijdens de Race of Champions met een driewieler. Klinkt grappig, maar dat was het allerminst. De Duitse Mauritaniër blesseerde zich zo ernstig dat hij de eerste races van dit seizoen moet missen. Het lege Sauber-stoeltje wordt tijdelijk opgevuld door Ferrari-pupil Antonio Giovinazzi en bij de eerste race in Australië deed deze Ferrari-protegé eigenlijk helemaal niks fout.

Giovinazzi werd geboren in 1993 en begon zijn carrière uiteraard in de karts. Verschillende Italiaanse en Europese kampioenschappen later maakte hij in 2012 de overstap naar de Formula Pilota China, waar hij meteen in z’n eerste seizoen kampioen werd.

In 2013 volgden de Britse en Europese Formule 3-kampioenschappen. Met name in de Britse F3 was Giovinazzi behoorlijk succesvol en dus werd in 2016 de overstap gemaakt naar de GP2, waar hij teamgenoot werd van Red Bull-beschermeling Pierre Gasly. Die laatste werd in 2016 kampioen, met 8 puntjes voorsprong op Giovinazzi.

Eind vorig jaar maakte Ferrari bekend dat Giovinazzi voor hen in de simulator zou gaan testen en niet veel later werd de Italiaan gepresenteerd als de nieuwe derde rijder van het team. Vervolgens maakte Wehrlein een koprol en Sauber, dat nauwe banden onderhoudt met Ferrari en er ook shopt voor motoren, liet Giovinazzi naast Marcus Ericsson.

Giovinazzi kwalificeerde zich meteen 0,2 seconde achter z’n meer ervaren teamgenoot en de Italiaan reed de wedstrijd netjes uit op P12. Geen overdonderend resultaat wat natuurlijk voor een groot deel aan de Sauber ligt. Wel overdonderend was het feit dat Giovinazzi nauwelijks op foutjes te betrappen was, terwijl mede-rookie Lance Stroll (om maar een voorbeeld te noemen) duidelijk meer aanpassingsprobleempjes had en dat ondanks duizenden testkilometers.

Onze gok: Giovinazzi krijgt bij Ferrari en Sauber nog wat tijd op te rijpen. Zodra Raikkonen met een welverdiend pensioen wordt gestuurd zal de Italiaan het stuurtje van de scharlaken rode racer overnemen. Dat wordt dan de eerste Italiaanse Ferrari-coureur sinds Giancarlo Fisichella, die bij een invalbeurt in 2009 helaas geen potten wist te breken.