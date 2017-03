De recordbrekende Huracán Performante is hier

Het wachten is voorbij. Eindelijk mogen we kennis maken met de Huracán Performante.

Lamborghini blijft vasthouden aan het ‘Ringrecord. We worden in het persbericht er nog even aan herinnerd hoe idioot snel de Performante op die vijfde van oktober in 2016 over de Nordschleife knalde. Record of geen record: hoe zit het met de specificaties?

Die zijn meer dan in orde. De Huracán Performante moet het doen met 640 pk en 600 Nm uit de bekende 5.2 V10. Lamborghini wist dankzij carbon technologie 40 kilogram van het gewicht te snoepen waardoor de supercar in 2,9 tellen de honderd weet aan te tikken. Van 0 naar 200 gaat in 8,9 tellen en de topsnelheid bedraagt 325 km/u. Trap je met 100 km/u vol op de rem dan heeft de auto 31 meter nodig om tot stilstand te komen.

Het hele ding is als een vliegtuig dankzij actieve aerodynamica. Techniek die we al kennen van Porsche en Ferrari. De techniek is onder andere verwerkt in de spoiler en voorbumper. Aerodinamica Lamborghini Attiva noemen de Italianen het. Kortweg: ALA. De Huracán Performante is het eerste model van Lamborghini dat het ALA-systeem krijgt aangemeten.

De Italiaanse autofabrikant keek ook naar andere zaken. De auto werd in zijn geheel stijver afgesteld om er een beter circuitmonster van te maken. Lamborghini levert de Performante op 20″ jetsers met Pirelli P Zero Corsa’s.

De eerste leveringen gaan deze zomer al van start. De Huracán Performante gaat in Europa 195.040 euro kosten exclusief alle belastingen.

UPDATE: En we hebben live pica’s vanaf de beursvloer. De Performante in het vlees check je HIER.