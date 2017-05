De ‘Ringtijd die deze auto neerzette is bizar

En dat zonder uitlaat!

Vorig jaar werd de elektrische NIO EP9 al losgelaten op de Groene Hel. Destijds klokte de EV een tijd van 7:05 (video) wat al behoorlijk snel is, maar het kan altijd sneller. Véél sneller, in dit geval. De auto wordt trouwens aangedreven door vier elektromotoren met in totaal 1.360 pk (1 MW) aan vermogen en 6.333 Nm aan koppel.

Daarmee zette de blauwe auto een ronduit bizarre tijd neer van 6:45,90! Omdat de EP9 is uitgerust met een elektromotor op elk wiel is haalt de NIO veel voordeel uit z’n torque vectoring systeem. Het merk is van plan om de auto in een beperkte oplage te bouwen, alle exemplaren krijgen een prijskaartje van ongeveer 1,5 miljoen USD.

Helaas is er (nog) geen video vrijgegeven van de recordronde. Wel weten we dat de EP9 de quarter mile afraffelt in 10,1 seconden en dat het apparaat in bochten tot 2,53g aankan. Dat is een zéér stevige waarde, zeker voor een straatauto.

