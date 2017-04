De Seat Ateca FR zegt ¡Hola!

Een toefje sportiviteit voor de Spaanse SUV.

Volgens Seat is dit de Ateca (rijtest) waar we allemaal op hebben gewacht en hij wordt onthuld op de Barcelona International Motor Show die in mei plaatsvindt. Voor wie die beurs overslaat hebben we de belangrijkste info en natuurlijk foto’s.

Van de Ateca zijn intussen al meer dan 40.000 exemplaren verkocht en de SUV droeg dan ook in hoge mate bij aan het recente succes van het geplaagde merk. De FR moet nóg meer klanten naar de dealer lokken met z’n dakrails, zwarte raamomlijsting, grille in glossy zwart en iets gewijzigde LED-mistpitten. Meer in het oog springend zijn de 19-inchers, het lichte spoilerwerk en wat aluminium links en rechts.

Het interieur kreeg een in leer omhuld sporstuur, alcantara op de zetels, rode stiksels en aluminium pedaaltjes. Bovendien komt er een 2.0 TFSI benzinemotor met 190 pk naar de Ateca. Voorheen had de sterkste benzinemotor 150 pk en moest je voor meer paarden uitwijken naar de diesel, die al vanaf de introductie met 190 pk leverbaar is. De Ateca FR staat begin 2018 bij de dealer, prijzen zijn nog niet bekend.

Voor de liefhebber van emotionele auto’s: Seat komt binnenkort met een grotere SUV die plaats biedt aan zeven personen. Meer info HIER.