De sjoemelwaakhond van VAG vertrekt na 1 jaar alweer

Waren het de secundaire arbeidsvoorwaarden? Was de catering niet naar wens? Neen, niks van dat alles.

Christine Hohmann-Dennhardt, voorheen werkzaam als politica en rechter, werd op 1 januari 2016 bij VAG aangesteld als compliance chief. Met andere woorden: Hohmann-Dennhardt moest ervoor zorgen dat zaken binnen Volkswagen volgens de regeltjes verliepen. Geen overbodige functie dus, na het hele sjoemelgebeuren.

Kennelijk liep een en ander niet naar wens want eind deze maand pakt mevrouw haar boeltje alweer. Hohmann-Dennhardt zou in de clinch liggen met andere hoge managers binnen het concern en dat heeft vooral betrekking op de rol en de verantwoordelijkheden van deze dame.

Het gaat wat ver om nu te concluderen dat het crisis is binnen de hoogste regionen van VAG, maar het is duidelijk dat de samenwerking met Hohmann-Dennhardt niet verliep zoals gehoopt. Overigens was deze dame werkzaam bij Daimler voordat ze naar Volkswagen verkaste.