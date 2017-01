De Skoda Kodiaq Scout gaat voor het ruige werk

Lekker het terrein in op z'n Tsjechisch!

Als we het ronkende persbericht mogen geloven is de Kodiaq Scout in staat om z’n uiterlijk ook echt waar te maken in het terrein. Deze versie van de Kodiaq wordt aangekleed met zilverkleurige designaccenten en bodemplaatbescherming voor en achter. Top dat af met een paar vette 19 inchers die speciaal voor de Scout zijn ontworpen en je hebt volgens VAG een feestnummer te pakken. Maar dan wel een ruig feestnummer.

Vierwielaandrijving en off-road assist zijn standaard op deze editie en de uitrusting onderstreept het stoere karakter van de Scout. De standaarduitrusting omvat onder meer Driving Mode Select voor het ruigere werk, een stuur met veel knopjes, LED-sfeerverlichting in tien kleurtjes, acht speakers, alcantara op de zetels en portieren, lichtmetalen pedalen en als klapper op de vuurpijl speciale vloermatten.

De Scout wordt leverbaar met twee benzinemotoren; een 1.4 TSI met 150 pk en een 2.0 TSI met 180 pk. Wie liever dieselt gaat voor de 2.0 TDI met 190 pk. Het AWD-systeem werkt met een elektronisch geregelde lamellenkoppeling voor het achterste differentieel en werkt in feite hetzelfde als een Haldex-koppeling. Het koppel gaat in beginsel dus naar de voorwielen, tenzij de omstandigheden vragen om AWD.

Skoda geeft een aanloop- en naloophoek op van 22 en 23,1 graden, mogelijk gemaakt door de korte overhangen (@Jaapiyo lees je mee?). Op de beurs van Genève die over twee maandjes plaatsvindt wordt de Kodiaq Scout onthuld.